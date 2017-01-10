 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Навка показала стойку на голове


0 1

Татьяна Навка все еще остается королевой льда. И в этом мало кто сомневается. Но время от времени фигуристка не прочь напомнить о своей прекрасной форме. Что и сделала накануне.

 
 
 

Зимние каникулы Татьяна вместе с дочерьми проводит на Мальдивах. Причем звезда предпочитает активный отдых. Недавно она опубликовала снимок на водных лыжах и сообщила: «Ни дня без спорта!»

Вчера же Навка опубликовала фотографию, на которой запечатлена в стойке на голове. «После продолжительных, тяжёлых нагрузок и многочисленных мелких травм спасает единственное лекарство - это йога и массажи», - написала фигуристка.

Кстати, ранее в одном из интервью Татьяна призналась, что не представляет жизни без спорта, но прекрасно помнит, сколько сил и энергии необходимо для серьезных достижений. «Спорт — это мой образ жизни, но заниматься им профессионально — каторжный труд, который требует огромных сил и выносливости. Были времена, когда я скучала по изнуряющим тренировкам, но теперь это в прошлом. Раньше не могла себе представить, какое удовольствие я буду получать от простого катания на коньках с друзьями. Мы катаемся в парках или на Красной площади — это приятно, полезно и романтично. Также я люблю горные и водные лыжи, теннис. В общем, сейчас я наслаждаюсь жизнью и счастлива, что моя спортивная карьера уже позади».

Ранее мы писали:

Татьяна Навка поделилась секретами снятия стресса. У фигуристки оригинальные методы. 

Татьяна Навка похвасталась успехами дочери. Маленькая Надя тянется к спорту.

Татьяна Навка редко видится с мужем. Супруги стараются встречаться хотя бы раз в неделю. 



1 Не нравится 0 Нравится 10.01.2017 Теги: татьяна навка

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору