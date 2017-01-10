Навка показала стойку на голове

Татьяна Навка все еще остается королевой льда. И в этом мало кто сомневается. Но время от времени фигуристка не прочь напомнить о своей прекрасной форме. Что и сделала накануне.







Зимние каникулы Татьяна вместе с дочерьми проводит на Мальдивах. Причем звезда предпочитает активный отдых. Недавно она опубликовала снимок на водных лыжах и сообщила: «Ни дня без спорта!»

Вчера же Навка опубликовала фотографию, на которой запечатлена в стойке на голове. «После продолжительных, тяжёлых нагрузок и многочисленных мелких травм спасает единственное лекарство - это йога и массажи», - написала фигуристка.

Кстати, ранее в одном из интервью Татьяна призналась, что не представляет жизни без спорта, но прекрасно помнит, сколько сил и энергии необходимо для серьезных достижений. «Спорт — это мой образ жизни, но заниматься им профессионально — каторжный труд, который требует огромных сил и выносливости. Были времена, когда я скучала по изнуряющим тренировкам, но теперь это в прошлом. Раньше не могла себе представить, какое удовольствие я буду получать от простого катания на коньках с друзьями. Мы катаемся в парках или на Красной площади — это приятно, полезно и романтично. Также я люблю горные и водные лыжи, теннис. В общем, сейчас я наслаждаюсь жизнью и счастлива, что моя спортивная карьера уже позади».

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