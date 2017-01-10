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Мадонна в образе женщины-вамп


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Поп-дива Мадонна (Madonna) обожает эксперименты. И никогда не откажется попробовать новый образ, так что не зря ее называют дама-хамелеон. 2017 год звезда начинает весьма эффектно - в амплуа леди-вамп.

 
 
 

Певица стала звездой юбилейного (150-го) выпуска Harper's Bazaar. Стилисты старательно поработали над образом Мадонны, и в итоге получились весьма впечатляющие снимки. А в сопроводительном интервью знаменитость на всякий случай заявила, что все еще не собирается всерьез прислушиваться к общественному мнению, не признает стандарты, а также рассказала о творческих планах.

«Знаете, я всегда чувствую прессинг. Конечно, для многих это звучит смешно, но знали бы вы, сколько мне пришлось пережить унижений. Причем большая часть унижений из-за того, что я женщина и потому что я отказываюсь жить обычной жизнью. Да, я создала нетрадиционную семью. У меня были любовники моложе меня на три десятка лет. Конечно, многие люди чувствуют дискомфорт, глядя на меня».

В этом году Мадонна намерена попробовать себя в жанре стендап. По словам звезды, сейчас она заметила, что ей интереснее говорить с микрофоном в руках, а не петь.

Ранее мы писали:

Мадонна: Мужчины моего возраста не подходят для свиданий. У дивы новое увлечение.  

Мадонна блеснула на бойцовском чемпионате. Дива отлично выглядит.

Мадонна похвасталась ягодицами. Звезда не может не эпатировать. 


0 Не нравится 0 Нравится 10.01.2017 Теги: Мадонна

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