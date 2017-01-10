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Кейт Хадсон обольщает Брэда Питта


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Актер Брэд Питт (Brad Pitt) последние месяцы был в серьезном стрессе. Развод с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie), борьба за детей, промоушен своей новой картины - все это изрядно вымотало знаменитость. Но Питт держится. А тем временем на него уже открыта охота.

В воскресенье Питт блеснул на церемонии «Золотой глобус». Но самое интересное, как сообщают таблоиды, произошло на афтепати. На вечеринку приехала актриса Кейт Хадсон (Kate Hudson). Ранее звезда комедий уже говорила о том, что не против встречаться с Питтом, а сейчас Кейт перешла от слов к делу.

На пати Хадсон появилась в золотистом платье с довольно провокационным декольте. И по мнению светских обозревателей, актриса выбрала смелый наряд в первую очередь для того, чтобы привлечь внимание Брэда. Правда, пока неизвестно, присутствовал ли актер на вечеринке.

Тем временем издание Star сообщает, что уже в ноябре между Кейт и Брэдом сложились довольно теплые отношения. Актеры сблизились, и хотя пока еще это сложно назвать романом, в окружении Хадсон полагают, что она не упустит шанс. И еще есть информация, что все эти слухи довольно сильно раздражают Джоли.

Ранее мы писали:

Брэд Питт хочет больше общаться с детьми. Но семейный психолог пока не позволяет.​

Анджелина Джоли готова к войне с Питтом. Актриса настаивает на единоличной опеке. 

2016 год: Самые яркие личности и громкие скандалы. Вспомним, чем нас удивляли, шокировали, радовали и раздражали звезды. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 10.01.2017 Теги: Кейт Хадсон Брэд Питт

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