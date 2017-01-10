Боня представила линию купальников

Виктория Боня старательно осваивает специальность модного дизайнера. Летом прошлого года звезда представила собственную линию модной одежды, а теперь занялась купальниками. И уже представляет первые модели из своей коллекции.







В свое время Виктория не раз оказывалась в центре стильных скандалов (Боню обвиняли в появлении на красной дорожке в фейковых нарядах), над ее выбором моделей откровенно посмеивались. Но смеется тот - кто смеется последним. Звезда учла все свои ошибки и промахи и решила серьезно заняться модным дизайном. Сегодня она представила дебютную коллекцию купальников. Причем первую модель презентовала лично.

«Девочки!!! Неужели этот день настал!!! Мой сюрприз этого Нового года - долгожданная коллекция купальников, которую я готовила оооочень давно!! Сегодня совместно с @boudoir_by_alinailina я сделала свою первую серию купальников в #ретро-стиле. Высокие бёдра, сексуальная молния. Уверена, все свернут головы))», - написала Виктория под своим снимком в купальнике.

И как вам модели от Бони?

Кстати, в одном из интервью Виктория обмолвилась, что не следует слишком увлекаться модой. «Считаю, что женщине должно всегда нравиться свое отражение в зеркале. Никогда не стоит ставить во главу угла моду, лучше ориентироваться на то, что подойдет именно вам, подчеркнет ваш характер и индивидуальность. Коко Шанель говорила: «Мода проходит, а стиль остается». Стиль — это гармоничное сочетание всех элементов костюма между собой и образом человека. Когда женщина поймет, как выглядеть стильно, она будет всегда неотразимой!»

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