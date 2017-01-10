Бондарчуку предсказали недолгий брак

Кинематографист Федор Бондарчук в этом году готовится к серьезным переменам. В прошлом году Федор Сергеевич расстался с супругой Светланой и вскоре после развода стал появляться в свете в сопровождении возлюбленной, актрисы Паулины Андреевой. По слухам, уже совсем скоро пара сыграет свадьбу. Но будет ли второй брак Бондарчука столь же долгим, как и первый?

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В браке со Светланой Федор прожил 25 лет. Правда, как обмолвился недавно режиссер, последние несколько лет они фактически жили раздельно. Рядом с Паулиной Бондарчук помолодел и посвежел. Он выглядит вполне счастливым и, по словам друзей, планирует приватную свадебную церемонию. Вот только счастье в личной жизни звезде прочат недолгое.

Победитель десятого сезона шоу «Битва экстрасенсов» Мохсен Норузи рассказал журналистам, что второй брак режиссера вряд ли будет счастливым. «Этой паре брак не нужен. Зарегистрировав отношения и сыграв красивую свадьбу, режиссер и актриса через какое-то время расстанутся. Паулина – дикая птица, коварная, свободная, необузданная, жаждущая странствий и приключений. Федор долго с ней не пролетит».

Зато Светлане экстрасенс предсказывает встречу с интересной персоной. «У Светланы, бывшей жены Бондарчука, брака я не вижу, однако в ее жизни появится мужчина, который станет ей близким другом и соратником. Экс-супруга она простит спустя годы, сделает это от души и навсегда», - цитирует Норузи Starhit.

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