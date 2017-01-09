Волочкова вновь обнажилась

Анастасия Волочкова не изменяет себе. Вот уже на протяжении многих лет балерина устраивает откровенные фотосесcии на зимних каникулах. И сегодня Настя опубликовала новый снимок в стиле ню.







Волочкова представила в Instagram фотографию, на которой запечатлена топлес в океане. «Завораживающий цвет воды океана... Я плаваю много часов в день. И прелесть в том, что при почти полной заполняемости острова на пляже - ни души! Все, наверное, у бассейна или на виллах, а мне любимую купель заменяет океан. А там за океаном, скорее всего, снега и мороз... » - написала звезда.

Комментарии под снимком Волочкова предпочла отключить. Как пояснила артистка, она просто не успевает читать.

«Посланий так много, что нужно несколько дней сутками их разбирать. Со временем это произойдёт, но иногда мне нужно заниматься, выступать, записывать новые песни, даже здесь на отдыхе я не забываю о занятиях спортом и не ленюсь! Всегда быть в тонусе - мое кредо. Я счастлива быть с вами, писать вам, какое гениальное дело - создать социальные сети. Мы можем быть на огромном расстоянии друг от друга и быть близко. Каждого из вас знаю, люблю и ценю. Будьте счастливыми и удачными! И будьте всегда в форме!» - написала звезда.

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