«ВИА Гра» выступила в золотом составе

На выходных в Сочи завершился ставший уже традиционным фестиваль Григория Лепса «Рождество на Розе Хутор». Причем в этом году мероприятие стало обязательным для посещения звездами. Три дня подряд на сцене блистали самые яркие представители российского шоу-бизнеса. А под конец решили тряхнуть стариной и признанные секс-символы.

В рамках фестиваля на выходных в Сочи прошел творческий вечер Константина Меладзе. И на сцену вышли самые известные как нынешние, так и бывшие подопечные знаменитого композитора и продюсера. Начиная с коллектива MBAND и заканчивая Полиной Гагариной.

Не обошлось без приятных сюрпризов. Специально ради Константина Шотаевича блеснули две «ВИА Гры». Настя Кожевникова, Миша Романова и Эрика Герцег исполнили свой хит «Так сильно».

Но больше всего публику порадовал золотой состав в лице Альбины Джанабаевой, Надежды Грановской и Веры Брежневой. Артистки исполнили несколько знаменитых композиций, в том числе «Притяженья больше нет».

По мнению светских обозревателей, Альбина, Надя и Вера выглядят все так же молодо и сексуально, как и лет десять назад.

А вы как считаете?

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