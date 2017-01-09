«ВИА Гра» выступила в золотом составе
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На выходных в Сочи завершился ставший уже традиционным фестиваль Григория Лепса «Рождество на Розе Хутор». Причем в этом году мероприятие стало обязательным для посещения звездами. Три дня подряд на сцене блистали самые яркие представители российского шоу-бизнеса. А под конец решили тряхнуть стариной и признанные секс-символы.
В рамках фестиваля на выходных в Сочи прошел творческий вечер Константина Меладзе. И на сцену вышли самые известные как нынешние, так и бывшие подопечные знаменитого композитора и продюсера. Начиная с коллектива MBAND и заканчивая Полиной Гагариной.
Не обошлось без приятных сюрпризов. Специально ради Константина Шотаевича блеснули две «ВИА Гры». Настя Кожевникова, Миша Романова и Эрика Герцег исполнили свой хит «Так сильно».
Но больше всего публику порадовал золотой состав в лице Альбины Джанабаевой, Надежды Грановской и Веры Брежневой. Артистки исполнили несколько знаменитых композиций, в том числе «Притяженья больше нет».
По мнению светских обозревателей, Альбина, Надя и Вера выглядят все так же молодо и сексуально, как и лет десять назад.
А вы как считаете?
Ранее мы писали:
Вера Брежнева тоскует по «ВИА Гре». Певице хочется вернуться в поп-трио.
Альбина Джанабаева представила новый клип. Видео на песню «На счастье».
Новая «ВИА Гра» блеснула для парней. Снимок девушек украсил обложку мужского журнала XXL.
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Обсуждение 4
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Marana VilniusЕсли честно, я очень удивилась, узнав, что Джанабаева собирается сольную карьеру делать. На мой взгляд, она самая слабоголосая и невыразительная из всей череды солисток Виагры.
09.01.17 14:30
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SaraЗолотой состав с Седоковой!!!
09.01.17 11:39
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50/50любимая песня у них, сто шагов назад)) но Золотой состав - это без Альбины))
09.01.17 11:03