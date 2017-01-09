Сати Казанова против «закона Яровой»

Сати Казанова возмущена и расстроена. Певица высказала свое мнение по поводу нашумевшего скандала вокруг ареста преподавателя йоги из Санкт-Петербурга Дмитрия Угая. Сегодня начинается судебный процесс. Певица призывает пересмотреть законодательство, поскольку, по ее мнению, «у человека нельзя отбирать право и свободу на обретение знаний, на постижение себя и жизни».

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Судебный процесс против Дмитрия Угая будет проходить согласно поправкам к законодательству, где говорится, что миссионерской деятельностью могут заниматься только зарегистрированные организации. Лекция о йоге, проведенная Угаем в октябре 2016 года, была сочтена правоохранителями миссионерской деятельностью.

Сегодня Казанова в своем микроблоге написала, что теперь она сама опасается ареста. «Получается, всех нас, кто занимается йогой, преподаёт йогу (с прошлого года я стала преподавателем Атма Крия Йоги), - нас могут запросто прийти и взять под арест???»

По мнению артистки, сложилась довольно странная ситуация. «Мы ведь прошли эпоху сталинизма, живём в стране, предоставляющей своим гражданам свободу мысли, слова, а главное - верования!! Но парадокс в том, что йога и Веды - не являются религией, но философией и знаниями жизни, - важнейшими и древнейшими знаниями жизни! У человека нельзя отбирать право и свободу на обретение знаний, на постижение себя и жизни!»

Сейчас Сати находится в Индии и восхищена терпимостью и толерантностью местного населения. «Как сказал вчера один парень местный, очень просто и мудро: "мы здесь больше не воюем из-за религии. Это глупо. Ведь нам нечего делить, Бог - Един!" А между тем в Индии есть православные храмы. В России же индуизм так и не признан. Но самое печальное: начались гонения на йогу (!!!). Политика и религия - страшные и непонятные для меня области. Никогда не думала и не хотела лезть туда. Но посягательства на йогу не допущу!!! Йога - моя жизнь! Разве можно легализовать законопроект, запрещающий человеку дышать, мыслить, жить???»

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