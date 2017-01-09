Пугачева отметила Рождество с друзьями

В свое время «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой были одним из самых обсуждаемых событий января. Но сегодня дива предпочитает проводить праздник в несколько ином формате. На выходных близкий друг артистки певец Александр Буйнов рассказал, как Алла Борисовна отметила Рождество, и даже опубликовал снимок звезды.

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В своем Instagram артист опубликовал совместную фотографию с Пугачевой и написал: «Встретились с друзьями маленькой такой компанией. С Рождеством! Хааа...никто не догадается в каком ресторане!»

Чуть позже Буйнов добавил: «Беру свои слова обратно, догадались почти все, я бы нет! А на встрече 7 января 2017 года были еще Галкин, Достман с женой, Алина - подруга Аллы и моя Аленка!»

Стоит отметить, что для Примадонны праздник Рождества - особое событие. И отмечает дива как православное, так и католическое Рождество. «Рождество — это здорово! А два раза — еще лучше! Это хороший семейный праздник. Я его очень люблю. Если Рождество повернется к тебе лицом, то и весь год будет замечательным!» - сказала звезда в одном из интервью.

А как вы о​тметили Рождество?

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