Панайотова отправляют на «Евровидение»

До одного из самых обсуждаемых музыкальных конкурсов осталось пять месяцев. И в шоу-бизнесе уже начинаются дискуссии, кто же сможет достойно представить страну на «Евровидении-2017»? Кандидатур немало, но у кого действительно есть шансы?

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В таблоидах появились сообщения о том, что, скорее всего, Россию в Киеве представит финалист шоу «Голос» Александр Панайотов.

Дело в том, что на завершившемся в Сочи фестивале «Рождество на Роза Хутор» Панайотов выступил хедлайнером мероприятия, наряду с Григорием Лепсом, Полиной Гагариной, Верой Брежневой, Нюшей, Эмином Агаларовым и другими. И это обстоятельство говорит о том, что статус парня повысился, а с ним выросли и шансы Александра блеснуть на «Евровидении».

«Панайотов в тренде, он на слуху, он наполовину украинец, наполовину — русский, он за мир во всем мире, он заточен и работает «по-европейски», типа как Сергей Лазарев. <...>. В 2017 году право выбрать представителя России на «Евровидении» снова за Первым каналом. Голосования, скорее всего, не будет. Решение примет отборочная комиссия экспертов. И почему бы им не приговорить Панайотова? Вполне адекватный вариант», - рассуждают обозреватели «Комсомольской правды».

Правда, сам артист пока предпочитает не обсуждать столь интересную тему. «Я буду счастлив представить нашу страну на конкурсе — для меня это огромная честь. Но пока ничего не хочу загадывать», - заявил Александр Life.

Давайте подумаем, стоит ли отправлять Панайотова в Киев?

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