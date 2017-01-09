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Необычные каникулы Ксении Собчак


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Прошедшие зимние каникулы стали довольно необычными для Ксении Собчак и ее супруга Максима Виторгана. Впервые за долгие годы звезды провели праздники в России. И не сказать, что супруги от этого в восторге.

На протяжении нескольких лет пара проводила новогодние каникулы в путешествиях по разным странам. В позапрошлом году, например, звезды побывали в Перу. Но на этот раз Ксения и Максим остались в Москве из-за сына. По-видимому, они сочли длительные перелеты и различные стрессы, с которыми сталкиваются путешественники, нежелательными для полуторамесячного малыша.

Но при случае Собчак не преминула пожаловаться: «Все выкладывают фоточки с островов под пальмами, а мне на это все смотреть своим постродовым взглядом в Москве». «Боюсь нос на улицу показать. Сижу отвечаю на комменты в «Инстаграме». И рассматриваю фото друзей с отдыха: моря, океаны, горы, лыжи. Господь, выходные прогони!» - пишет Виторган.

Впрочем, супруги стараются не скучать. На выходных они побывали в Третьяковской галерее, а вчера опубликовали эффектные снимки Ксении на фоне камина. Не обошлось без шуток. «Жанна Д'Аркнуть может?:)» - прокомментировала фотографию Собчак. «Сжечь ведьму!!!» - написал Максим.

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1 Не нравится 0 Нравится 09.01.2017 Теги: Ксения Собчак

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