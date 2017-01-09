Натали Портман потрясла модных критиков

«Оскаровская» гонка официально открыта! Накануне в Лос-Анджелесе прошла первая громкая церемония вручения кинонаград - объявлены имена лауреатов премии «Золотой глобус». И, как обычно, звезды постарались удивить публику необычными нарядами. Причем самое сильное впечатление на модных обозревателей произвела Натали Портман (Natalie Portman).







35-летняя звезда претендовала на награду в номинации «Лучшая актриса драматического фильма» за игру в картине «Джеки». Однако в итоге награду получила французская знаменитость Изабель Юппер (Isabelle Huppert) за роль в фильме «Она».

Впрочем, Натали не стоит расстраиваться. Портман признана одной из самых роскошных женщин звездного вечера. На красной дорожке актриса появилась в туалете из коллекции Prada и выглядела словно королева. На Натали поблескивали шикарные украшения от Tiffany: бриллиантовые серьги, кольцо стоимостью около 100 тысяч долларов и винтажный браслет 1910 года.

Сопровождал актрису супруг, французский хореограф Бенжамин Милльпье (Benjamin Millepied). Бенжамин очень заботливо поддерживал жену - сейчас Натали находится на последнем триместре беременности.

Модные критики в восторге. А как вы оцениваете образ Портман?

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Источник фото: Globallookpress.com