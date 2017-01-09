Любовь Успенская гордится телом

Певица Любовь Успенская в следующем месяце отметит 63-летие. Но Любовь Залмановна не из тех женщин, которые позволяют себе спокойно сдаться старению. Звезда тщательно следит за собой и находится в прекрасной форме. Чем на днях и похвасталась.

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Каникулы Успенская проводит на берегу океана. По мнению артистки, она заслужила отдых и сейчас старается радовать себя регулярными солнечными ваннами. Причем загорает дива... топлес. «Ну теперь можно немного отдохнуть после концертов, погреться на солнышке, прикрыться шарфиком, от любимой дочки подарок. Картина, которую она нарисовала и перенесла на шелк — особенно приятно!» — написала в Instagram Успенская, опубликовав довольно кокетливый снимок.

Стоит отметить, что Любовь Залмановна тратит на поддержание внешнего вида немало сил и финансов.

Так, в загородном особняке певицы один этаж отведен специально под спа-салон. Артистка активно занимается йогой, а несколько лет назад решилась на коррекцию овала лица. «Я делала всякие эксперименты и остановилась на золотых нитях. Как уверяют врачи, это один из наиболее эффективных методов омоложения», - рассказывала певица.

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Любовь Успенская похвасталась фигурой. Любовь Залмановна увлеклась откровенными селфи.

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