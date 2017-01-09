Глюк'oZа похвасталась необычными купальниками

Певица Наталья Ионова в прошлом году нередко удивляла публику откровенными нарядами. И похоже, в этом году артистка не собирается останавливаться. На днях певица опубликовала серию снимков в различных купальниках, причем некоторые модели удивили поклонников.







Сейчас Наталья вместе с супругом Александром Чистяковым находится на отдыхе во Вьетнаме. Вчера артистка порадовала поклонников в Instagram серией эффектных снимков. «Море вернулось говором чаек. Песней прибоя рассвет пробудив.... лучшие строчки о море», - написала Глюк'oZа.

Двумя днями ранее девушка опубликовала стильную фотографию, на которой запечатлена на золотом песке в бикини. Многие подписчики сразу же обратили внимание на нестандартную нижнюю часть бикини и выразили свое недоумение: «Похоже из Сибири в двух портках», «Трусы сверху бикини? Зачем?», «Двойные трусы?)))»

Кстати, в одном из интервью Глюк'oZа заметила: «Артист должен быть ярким, дерзким! Посмотрите на Запад: там в каждой звезде присутствует какой-то элемент секса. Только Адель, наверное, не делает на это ставку. А так все любят оголяться, и я не вижу в этом ничего плохого».

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Наталья Ионова: «Я довольна своими девчонками». По словам артистки, ее дочери добрые, позитивные, интересующиеся девочки.

Глюк'oZа рассказала о трудном детстве. По признанию певицы, она росла в неблагополучной, очень бедной семье.