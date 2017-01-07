 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Собчак примерила костюм волхва


0 0

Большинство россиян сегодня отмечает один из самых важных церковных праздников - Рождество Христово. Многие из известных персон не стали исключением и спешат поздравить поклонников. И Ксения Собчак отличилась особо.

Сегодня ночью звезда опубликовала необычное селфи с тюрбаном на голове. «Уже оделась в костюм волхва и готова к празднику!!!» - сообщила знаменитость.

Читатели отметили, что выглядит Собчак забавно: «Клевая Собчак!!! Молодец», «На Эми Уайнхаус тут очень похожа)», «Фотобомба. Креативненько».

Ксения также отметила, что социальные сети - это сила. Накануне она задала подписчикам вопрос по поиску аксессуаров для дома и получила массу полезных рекомендаций. Но без казуса не обошлось, и Собчак вынуждена была объясниться: «Столько нашла прекрасных людей! Спасибо за советы - зафолловила массу полезных дизайнеров, даже сам дизайнер люстры из Парижа написал. И, кстати, для м***в пишу отдельно: я уважаю своих не-м***в читателей и, так как охватом в 4 млн целевой аудитории не может похвастаться ни одно глянцевое СМИ, действительно продаю рекламу, абсолютно официально. НО(!) я всегда помечаю рекламные посты- #рекламнаяпауза, хотя при этом работаю только с теми, кого не стыдно рекламировать и чьими товарами пользуюсь сама».

Ранее мы писали:

Как Собчак назвала сына? Максим Виторган сделал тонкий намек.​

Сын Собчак похож на деда.  Эммануил Виторган рассказал о внуке.

Ургант позаботился о лактации Собчак. Шоумен сделал звезде неожиданный подарок. 



0 Не нравится 0 Нравится 07.01.2017 Теги: Ксения Собчак

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору