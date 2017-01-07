Собчак примерила костюм волхва

Большинство россиян сегодня отмечает один из самых важных церковных праздников - Рождество Христово. Многие из известных персон не стали исключением и спешат поздравить поклонников. И Ксения Собчак отличилась особо.

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Сегодня ночью звезда опубликовала необычное селфи с тюрбаном на голове. «Уже оделась в костюм волхва и готова к празднику!!!» - сообщила знаменитость.

Читатели отметили, что выглядит Собчак забавно: «Клевая Собчак!!! Молодец», «На Эми Уайнхаус тут очень похожа)», «Фотобомба. Креативненько».

Ксения также отметила, что социальные сети - это сила. Накануне она задала подписчикам вопрос по поиску аксессуаров для дома и получила массу полезных рекомендаций. Но без казуса не обошлось, и Собчак вынуждена была объясниться: «Столько нашла прекрасных людей! Спасибо за советы - зафолловила массу полезных дизайнеров, даже сам дизайнер люстры из Парижа написал. И, кстати, для м***в пишу отдельно: я уважаю своих не-м***в читателей и, так как охватом в 4 млн целевой аудитории не может похвастаться ни одно глянцевое СМИ, действительно продаю рекламу, абсолютно официально. НО(!) я всегда помечаю рекламные посты- #рекламнаяпауза, хотя при этом работаю только с теми, кого не стыдно рекламировать и чьими товарами пользуюсь сама».

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