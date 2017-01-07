В чем главный смысл фильма «Викинг»?

Фильм Андрея Кравчука «Викинг» стал главной сенсацией первой недели 2017 года. Картина, главные роли в которой сыграли Данила Козловский и Светлана Ходченкова, быстро стала лидером отечественного проката и установила рекорд по сборам. При этом в соцсетях ведутся бурные споры о ленте, и даже появилась петиция с требованием привлечь создателей «Викинга» к суду «за оскорбление чувств думающих».

Продюсеры проекта Константин Эрнст и Анатолий Максимов накануне побеседовали с прессой и объяснили главный замысел ленты. По словам мужчин, картина рассказывает не столько об истории Древней Руси, сколько о личном выборе каждого человека, определяющем ее ход.

«Нас обвиняют в том, что фильм состоит из сплошных исторических ляпов. Но о какой истории идет речь? В знаменитом «Гладиаторе» историки насчитали около 250 исторических ошибок. А ведь это фильм о хорошо задокументированной эпохе, о многократно описанных современниками событиях. <...>. Важнее всего, что сюжет фильма в точности воспроизводит «Повесть временных лет», единственный бесспорный исторический документ, записанный через сто лет после смерти Владимира», - пояснил Максимов в интервью «Газете.ру».

«Если кому-то не верится в происходящее, стоит прочесть саму «Повесть…». Это лучшее, что мы можем сделать для своей аудитории — подтолкнуть ее к самостоятельному ощущению своей истории, которая в равной степени принадлежит нам всем. Мы только предлагаем свою интерпретацию событий». - говорит продюсер.

По словам Максимова, работая над проектом, создатели были заинтересованы в достаточно резкой реакции. «На самом деле есть очень много положительных отзывов, причем весьма активных и горячих. А что касается негатива, то для нас важнее то, что нет промежуточных отзывов, а есть выраженная поляризация мнений. Настоящее событие создается только на таком перепаде потенциалов. И мы этого добивались».

Ранее мы писали:

Первый тизер-трейлер «Пиратов Карибского моря-5». Хавьер Бардем хорош, как никогда.

Брюс Уиллис стал банкиром. Представлен трейлер фильма «Мародеры».

Представлен трейлер «Инферно». Профессор Лэнгдон снова разгадывает загадку.