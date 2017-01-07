 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

В чем главный смысл фильма «Викинг»?


1 0

Фильм Андрея Кравчука «Викинг» стал главной сенсацией первой недели 2017 года. Картина, главные роли в которой сыграли Данила Козловский и Светлана Ходченкова, быстро стала лидером отечественного проката и установила рекорд по сборам. При этом в соцсетях ведутся бурные споры о ленте, и даже появилась петиция с требованием привлечь создателей «Викинга» к суду «за оскорбление чувств думающих».

Продюсеры проекта Константин Эрнст и Анатолий Максимов накануне побеседовали с прессой и объяснили главный замысел ленты. По словам мужчин, картина рассказывает не столько об истории Древней Руси, сколько о личном выборе каждого человека, определяющем ее ход.

«Нас обвиняют в том, что фильм состоит из сплошных исторических ляпов. Но о какой истории идет речь? В знаменитом «Гладиаторе» историки насчитали около 250 исторических ошибок. А ведь это фильм о хорошо задокументированной эпохе, о многократно описанных современниками событиях. <...>. Важнее всего, что сюжет фильма в точности воспроизводит «Повесть временных лет», единственный бесспорный исторический документ, записанный через сто лет после смерти Владимира», - пояснил Максимов в интервью «Газете.ру».

«Если кому-то не верится в происходящее, стоит прочесть саму «Повесть…». Это лучшее, что мы можем сделать для своей аудитории — подтолкнуть ее к самостоятельному ощущению своей истории, которая в равной степени принадлежит нам всем. Мы только предлагаем свою интерпретацию событий». - говорит продюсер.

По словам Максимова, работая над проектом, создатели были заинтересованы в достаточно резкой реакции. «На самом деле есть очень много положительных отзывов, причем весьма активных и горячих. А что касается негатива, то для нас важнее то, что нет промежуточных отзывов, а есть выраженная поляризация мнений. Настоящее событие создается только на таком перепаде потенциалов. И мы этого добивались».

Ранее мы писали:

Первый тизер-трейлер «Пиратов Карибского моря-5». Хавьер Бардем хорош, как никогда.  

Брюс Уиллис стал банкиром. Представлен трейлер фильма «Мародеры». 

Представлен трейлер «Инферно». Профессор Лэнгдон снова разгадывает загадку. 



0 Не нравится 1 Нравится 07.01.2017 Теги: кино

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору