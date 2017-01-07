Лазарев вместе с сыном поздравляет с Рождеством

Теперь он не скрывает отцовства. Более того, певец Сергей Лазарев гордится своим статусом. Накануне артист опубликовал совместный снимок с сыном и поздравил подписчиков в соцсетях.

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Лазарев опубликовал забавную фотографию, на которой запечатлены ноги (его и сына) в симпатичных слипперах с изображением смайлов. «С наступающим Рождеством Христовым всех вас, дорогие мои друзья!! Мира, добра, счастья и любви!» - написал исполнитель.

Напомним, о том, что артист теперь гордый отец, стало известно в конце прошлого года. Притом что сыну Сергея Никите идет третий год. «Жизнь публичного человека всегда рассматривается под лупой, вызывает массу разговоров, слухов, обсуждений, часто негативных эмоций, даже для взрослых и опытных людей такое повышенное внимание – это сложное испытание, не говоря уже о маленьком ребенке. Именно поэтому мной и моей семьей было принято решение сохранить чудесное радостное событие, произошедшее в моей жизни 2.5 года назад, исключительно в кругу семьи, не делая никаких заявлений и объявлений», - писал Лазарев в Instagram.

По словам певца, он счастлив быть отцом. «НО Я ОЧЕНЬ ПРОШУ всех уважать личное пространство моей семьи, меня и моего сына и сохранить наше право на частную жизнь», - подчеркивает звезда.

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