Джоли и Питт возобновили борьбу

С началом нового года между Анджелиной Джоли (Angelina Jolie) и Брэдом Питтом (Brad Pitt) возобновилась ожесточенная борьба. Звезды воюют за право опеки над детьми, и никто не желает уступать. При этом актеры считают друг друга совершенно неадекватными и неуравновешенными. И остается только догадываться, как же Анджелина и Брэд смогли прожить вместе десять лет?

​

В конце декабря представители Питта настоятельно попросили проводить судебные слушания в порядке строгой конфиденциальности. По мнению юристов, открытое разбирательство может повредить детям. Более того, адвокаты недвусмысленно заявили о неадекватности Джоли, представившей в открытый доступ материалы детского психотерапевта.

Представители Анджелины согласились проводить слушания в закрытом порядке, но в то же время было заявлено, что таким образом Питт пытается отвлечь внимание от причин развода. И если общественность узнает, что же спровоцировало разрыв звезд, репутация Брэда будет испорчена навсегда.

«Нет никаких сомнений, что эта ситуация вызывала экстраординарный интерес публики с самого начала, - говорится в заявлении юриста актрисы. – И нет сомнений в том, что Питт предпочел бы решить это дело в частном порядке, особенно учитывая расследование ФБР по делу о насилии в семье».

Впрочем, ранее сообщалось о том, что расследования в отношении актера прекращены. Никаких обвинений звезде не предъявлено.

Ранее мы писали:

Анджелина Джоли готова к войне с Питтом. Актриса настаивает на единоличной опеке.

Брэд Питт сдал анализы на наркотики. Актер намерен дать отпор клеветникам.

Брэд Питт советуется с Джоном Войтом. Анджелине Джоли это не нравится.

Источник фото: Globallookpress.com