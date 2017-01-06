Волочкова села на шпагат и напомнила о Сочельнике
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С чем у нас ассоциируются зимние каникулы? С рождественскими угощениями, прогулками по заснеженному лесу, забавными снеговиками и снежными бабами. А еще с очередной откровенной фотосессией Анастасии Волочковой. Вот уже много лет подряд балерина устраивает эротические съемки на Мальдивах на новогодних каникулах, и 2017 год, по всей видимости, не станет исключением.
Анастасия не изменяет себе. Накануне звезда отправилась отдыхать на Мальдивы и уже опубликовала первый в 2017 году снимок своего фирменного шпагата. Стоит отметить, что выглядит растяжка не слишком вызывающе и даже стильно в некотором роде.
А сегодня утром Волочкова поспешила напомнить о Сочельнике. «Сегодня Сочельник. Важно просить прощения. И не держать зла. Простите меня, пожалуйста, если кого-то обидела или огорчила. Это было не со зла... Счастья вам, дорогие и хорошие люди. Посылаю вам добро и позитив с прекрасного мальдивского острова».
Поклонники тем временем ждут очередную откровенную фотосессию. Напомним, откровенная фотосъемка на Мальдивах стала для Волочковой своеобразным новогодним ритуалом.
Ранее мы писали:
Анастасия Волочкова просит быть добрее. Балерина призывает жить своей жизнью и радоваться каждому ее мигу.
Анастасия Волочкова: «Трудолюбие – основа успеха». Балерина считает, что важно много работать и верить в то, что человеческому телу подвластно все.
Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.
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Обсуждение 10
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Как можно с такими плечами носить еще и вырез "лодочка"? При таких деньгах, которые они вышибает из карманов любителей экзотики, могла бы позволить себе стилиста
06.01.17 11:29
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надяхахахахахаах, девочки!!! от души ржач )))) Анастасия ,конечно же, в своем репертуаре, но сколько,блин, смеха и юмора появляется !
06.01.17 10:33
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Юликонкакая религиозность, отметить православный сочельник шпагатом. Сразу видно глубоко верующего человека.
06.01.17 09:40
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НадеждаВерующие люди глубоко уважают упорный труд и аскезы во имя труда.
06.01.17 12:02
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Слеза печалиВы даже шпагат подвели под свою грязную призму.
06.01.17 12:19
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ЛондонА сколько балерин сегодня участвует в праздничных концертах... Щелкунчик один чего стоит - это ужас-ужас ))))))
06.01.17 14:34
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