Волочкова села на шпагат и напомнила о Сочельнике

С чем у нас ассоциируются зимние каникулы? С рождественскими угощениями, прогулками по заснеженному лесу, забавными снеговиками и снежными бабами. А еще с очередной откровенной фотосессией Анастасии Волочковой. Вот уже много лет подряд балерина устраивает эротические съемки на Мальдивах на новогодних каникулах, и 2017 год, по всей видимости, не станет исключением.

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Анастасия не изменяет себе. Накануне звезда отправилась отдыхать на Мальдивы и уже опубликовала первый в 2017 году снимок своего фирменного шпагата. Стоит отметить, что выглядит растяжка не слишком вызывающе и даже стильно в некотором роде.

А сегодня утром Волочкова поспешила напомнить о Сочельнике. «Сегодня Сочельник. Важно просить прощения. И не держать зла. Простите меня, пожалуйста, если кого-то обидела или огорчила. Это было не со зла... Счастья вам, дорогие и хорошие люди. Посылаю вам добро и позитив с прекрасного мальдивского острова».

Поклонники тем временем ждут очередную откровенную фотосессию. Напомним, откровенная фотосъемка на Мальдивах стала для Волочковой своеобразным новогодним ритуалом.

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Анастасия Волочкова: «Трудолюбие – основа успеха». Балерина считает, что важно много работать и верить в то, что человеческому телу подвластно все.

Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.