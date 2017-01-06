Собчак опубликовала пугающий семейный снимок

Ксения Собчак в новогодние каникулы старается наслаждаться жизнью и заодно сделать пару-тройку важных дел. Накануне, например, звезда сумела провести процедуру по омоложению кожи и посмотреть театральное шоу. Причем все это одновременно.

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Ксения опубликовала совместный снимок с матерью Людмилой Нарусовой. Причем обе дамы запечатлены с коcметическими масками на лице. «Культпоход всей семьей. Я с мамой в объективе @mvitorgan :))) Спектакль "Вернувшиеся" - идеальное место после ретинолового пилинга - можно ходить в маске и не пугать людей!» - написала звезда.

Собчак также поделилась впечатлениями от иммерсивного спектакля: «Пожалуй, первая удачная, на мой взгляд, попытка "Sleep no more" в России. Очень крутые декорации, никакой экономии на деталях (специально рассмотрела все серебряные ложечки в сервантах), все сделано масштабно и очень впечатляюще! Одно но - почему эта ходилка сделана по Ибсену? То, что произведение "Привидения" далеко не первого ряда и ты совсем не помнишь сюжет, а следовательно, не понимаешь происходящего - большой минус восприятия».

По мнению Ксении, создателям шоу следовало бы обратить внимание на русскую классику: «В стране, где есть всенародно известные Гоголь с его "Вием" или Булгаков с "Мастером и Маргаритой" (которую до сих пор никто удачно не смог сделать - а тут идеальный формат же!!), зачем делать такой спектакль по Ибсену? Все-таки шекспировская "Макбет" это всемирно известная пьеса. Но, может, я придираюсь. Потому что в целом - это восторг и идти надо обязательно!!!»

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