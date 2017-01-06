Мадонна развлекается с молодым бойфрендом

В августе ей исполнится 59 лет. Но возраст - это отнюдь не то, что может смущать певицу Мадонну (Madonna). Звезда отправилась кататься на лыжах в Швейцарию, и компанию ей составили дети и 25-летний бойфренд.

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Несколько дней назад звезда опубликовала в соцсетях совместный снимок с сыновьями и дочерьми на фоне заснеженных гор. «Начинаю 2017 год с теми четверыми, которых я люблю больше всего», - написала знаменитость.

Однако вскоре журналисты выяснили, что компанию звезде также составил манекенщик Абубакар Сумахоро (Aboubakar Soumahoro). Ранее сообщалось, что у звезды с красавцем из Кот-д'Ивуара довольно бурный роман, но Мадонна вовсе не намерена распространяться о своих отношениях.

По данным Daily Mail, певица вместе с любимыми отлично проводит время. Она катается на лыжах, сноуборде, занимается другими видами спорта, причем достаточно активно. Звезду не раз видели в обществе Сумахоро, и, по словам очевидцев, певица и манекенщик общаются довольно тепло.

Напомним, ранее звезда объяснила, почему предпочитает встречаться с парнями гораздо моложе нее. «Большинство мужчин моего возраста женаты, у них есть дети. Это не та категория, которая подходит для свиданий. А меня тянет на авантюры и приключения. У меня сумасшедшая жизнь. Я незамужняя женщина с четырьмя детьми. Я хочу сказать, попасть в мой мир может человек открытый и готовый к экспериментам. Но с возрастом люди предпочитают вести определенный образ жизни и не склонны к приключениям, как в молодости».

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