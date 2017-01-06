 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Кардашян опубликовала первое селфи 2017 года


0 0

Ее называют королевой социальных медиа и богиней селфи. Но даже у богинь случаются сложные периоды в жизни. Теледива Ким Кардашян (Kim Kardashian) почти на три месяца отказалась от соцсетей после ограбления в Париже. Но сейчас звезда полна сил, энергии и в наступившем 2017 году намерена снова блистать.

В таблоидах появилось свежее селфи Ким. Звезда опубликовала снимок, на котором запечатлена с матерью Крис Дженнер в приложении Snapchat. «Первое селфи в 2017 году с моей мамой», - уточняет знаменитость.

Несколькими днями ранее Кардашян опубликовала семейную праздничную фотографию, для которой позировала с мужем и детьми.

«Пришло время Ким вернуться в социальные медиа и приступить к работе, - рассказал инсайдер. - Ведь это важная часть ее карьеры. У нее есть определенные обязательства перед семьей, перед своей командой. Сейчас она возвращается к нормальной жизни. За это время (почти три месяца) она потеряла довольно много, хотя сложно назвать определенную сумму. Речь идет о миллионах долларов. Но сейчас Ким в порядке. Она готова двигаться дальше».

А как вы думаете, справится звезда с семейными проблемами?

Ранее мы писали:

Канье Уэст: «Люблю откровенные селфи Ким». Музыкант обожает супругу. 

Ким Кардашян блеснула в прозрачной юбке. Провокация – это в стиле Ким.

Ким Кардашян необходима помощь психотерапевта. Ограбление стало серьезным потрясением для звезды. 


0 Не нравится 0 Нравится 06.01.2017 Теги: Ким Кардашян

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору