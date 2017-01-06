Кардашян опубликовала первое селфи 2017 года

Ее называют королевой социальных медиа и богиней селфи. Но даже у богинь случаются сложные периоды в жизни. Теледива Ким Кардашян (Kim Kardashian) почти на три месяца отказалась от соцсетей после ограбления в Париже. Но сейчас звезда полна сил, энергии и в наступившем 2017 году намерена снова блистать.

В таблоидах появилось свежее селфи Ким. Звезда опубликовала снимок, на котором запечатлена с матерью Крис Дженнер в приложении Snapchat. «Первое селфи в 2017 году с моей мамой», - уточняет знаменитость.

Несколькими днями ранее Кардашян опубликовала семейную праздничную фотографию, для которой позировала с мужем и детьми.

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«Пришло время Ким вернуться в социальные медиа и приступить к работе, - рассказал инсайдер. - Ведь это важная часть ее карьеры. У нее есть определенные обязательства перед семьей, перед своей командой. Сейчас она возвращается к нормальной жизни. За это время (почти три месяца) она потеряла довольно много, хотя сложно назвать определенную сумму. Речь идет о миллионах долларов. Но сейчас Ким в порядке. Она готова двигаться дальше».

А как вы думаете, справится звезда с семейными проблемами?

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