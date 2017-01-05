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У Джонатана Майерса родился первенец


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Известный ирландский актер Джонатан Рис Майерс (Jonathan Rhys Meyers) начал новую главу в жизни. Как сообщается, любимая женщина подарила звезде первенца. Малыш появился на свет 15 декабря, но известно об этом стало лишь сейчас.

По данным E! News, возлюбленная Джонатана, актриса Мара Лейн (Mara Lane), предпочла домашние роды. Процесс прошел без осложнений, и сейчас родители малыша, которого назвали уникальным именем Вулф Рис Майерс (Wolf Rhys Meyers), чувствуют себя невероятно счастливыми.

Как напоминают СМИ, Лейн и Майерс заявили о себе как о паре в сентябре 2014 года, появившись вместе на благотворительном вечере в Дублине. Позже они появились вместе на мероприятии KROQ Almost Acoustic Christmas в Лос-Анджелесе, и журналисты заметили на руке Мары кольцо, преподнесенное в честь помолвки. Официально информации о брачной церемонии не появлялось, но некоторое время назад Мара поменяла в Instagram свое имя на Мара Лейн Рис Майерс и начала называть Джонатана не иначе как «муженек».

При этом сообщения о подготовке пары к пополнению появились в начале декабря.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 05.01.2017 Теги: джонатан риз майерс

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