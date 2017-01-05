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Сергей Лазарев не готов к созданию семьи


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Незадолго до новогодних каникул Сергей Лазарев устроил сенсацию. Как стало известно, у певца растет сын, причем мальчику пошел третий год. Сергей уже заявил, что не собирается обсуждать детали личной жизни с прессой. И тем не менее недавно артист все же объяснил, почему он не торопится с созданием полноценной семьи.

Как признается певец, по натуре он перфекционист. Причем перфекционист довольно капризный и требовательный.

«У меня очень высокая планочка в отношении женщин. Я – перфекционист, и меня может выбить любая мелочь. К тому же я так погружен в работу, что пока не готов взять на себя другую роль. И сейчас у меня мощная волна активности, так что я должен в нее бросить всего себя, чтобы она стала еще мощнее».

В интервью Glamour Лазарев также заметил, что он уже не юн. А возраст также играет не последнюю роль - с годами решиться на создание семьи сложнее.

«Я уже не мальчик, для кого-то старичок даже. Мне на одной радиостанции так и сказали: "Вы для нас слишком возрастной". Если раньше моими зрителями были девочки-тинейджеры, то сейчас у меня основная аудитория от восемнадцати до тридцати. У многих поклонниц уже дети. Еще среди моих слушателей появилось очень много мужчин».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 05.01.2017 Теги: сергей лазарев

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