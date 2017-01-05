 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Лолита отказалась от пластики


0 0

Певица Лолита Милявская не из тех, кто находится в погоне за вечной молодостью. Но и принимать старение звезда не спешит. Артистка старается поддерживать форму и ведет борьбу с морщинами. Благо сейчас вариантов для омоложения достаточно много.

В январе многие из нас принимают решение следить за здоровьем и красотой. А Милявская уже расписала свой график с учетом необходимости проведения омолаживающих процедур. Как пишет Starhit, артистка обратилась к одному из известных московских специалистов с просьбой о проведении лазерной шлифовки кожи лица.

«Подобную процедуру я уже делала семь лет назад. <...> И вот решилась снова, планово, - рассказала Лолита. - По работе я постоянно меняю часовые пояса, недосыпаю, гримируюсь, от этого кожа устает, быстрее стареет...»

«Лазерная шлифовка лица проходит под общим наркозом, длится около часа: во время нее полностью снимается верхний слой дермы. Для достижения эффекта достаточно одного сеанса. После процедуры долгое время лицо восстанавливается, поэтому не рекомендуется выходить на улицу от недели до трех, необходимо будет пройти еще ряд процедур. Я выбрала период, когда у меня не запланированы концерты, гастроли. Пластику, кстати, делать не собираюсь – доктор сказал, что у меня прекрасная наследственность и очень тонкая кожа, поэтому мне это пока не нужно».

Ранее мы писали:

Лолита Милявская решила побыть эгоисткой. Артистка не хочет второго ребенка. 

Лолита Милявская: «Артистам невозможно без допинга». По словам певицы, артисты слишком много отдают энергии зрителям. 

Лолита Милявская: «Я – продукт недолюбленности». Артистке всю жизнь не хватало любви. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 05.01.2017 Теги: Лолита Милявская

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 12  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору