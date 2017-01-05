Лолита отказалась от пластики
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Певица Лолита Милявская не из тех, кто находится в погоне за вечной молодостью. Но и принимать старение звезда не спешит. Артистка старается поддерживать форму и ведет борьбу с морщинами. Благо сейчас вариантов для омоложения достаточно много.
В январе многие из нас принимают решение следить за здоровьем и красотой. А Милявская уже расписала свой график с учетом необходимости проведения омолаживающих процедур. Как пишет Starhit, артистка обратилась к одному из известных московских специалистов с просьбой о проведении лазерной шлифовки кожи лица.
«Подобную процедуру я уже делала семь лет назад. <...> И вот решилась снова, планово, - рассказала Лолита. - По работе я постоянно меняю часовые пояса, недосыпаю, гримируюсь, от этого кожа устает, быстрее стареет...»
«Лазерная шлифовка лица проходит под общим наркозом, длится около часа: во время нее полностью снимается верхний слой дермы. Для достижения эффекта достаточно одного сеанса. После процедуры долгое время лицо восстанавливается, поэтому не рекомендуется выходить на улицу от недели до трех, необходимо будет пройти еще ряд процедур. Я выбрала период, когда у меня не запланированы концерты, гастроли. Пластику, кстати, делать не собираюсь – доктор сказал, что у меня прекрасная наследственность и очень тонкая кожа, поэтому мне это пока не нужно».
Ранее мы писали:Лолита Милявская решила побыть эгоисткой. Артистка не хочет второго ребенка.
Лолита Милявская: «Артистам невозможно без допинга». По словам певицы, артисты слишком много отдают энергии зрителям.
Лолита Милявская: «Я – продукт недолюбленности». Артистке всю жизнь не хватало любви.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 12
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СимаЖутко выглядит, тело, лицо, прическа, одежда. Публичному человеку стоило бы проявлять большее уважение к публике.
05.01.17 17:55
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ПрелестьЛяпнула же такое :-). Курам насмех.
05.01.17 12:09
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лакией бы просто похудеть на каких10-15 кг и уже хорошо было бы...
05.01.17 11:16
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Юликонкожа обвиснет, лазерная шлифовка такой обьем не снимает :))
05.01.17 14:05
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лакине, ну я и советую на 10-15, а не на 25-30, чтобы кожа не обвисла. и попутно с пухудением всякие процедуры для лица делать, если не скидывать за 2 недели, а за 2-3 месяца - не обвиснет. ну и не курить и не бухать, а с этим похоже напряг)
05.01.17 14:22
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Ellis_@Лаки, если похудеет на 10-15 кг даже постепенно, кожа обвиснет и надо будет делать пластику, собирать лишнюю кожу. В любом случае, грудь надо собирать, большой размер и расплывается на фасадней части корпуса. Покушать она любит. Идеальный ремонт был у нее в гостях, показали содержимое холодильника.
05.01.17 14:35
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СимаПодруга за 4 месяца похудела на 15 кг, ничего вообще не обвисло!
05.01.17 17:53
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Ellis_@а сколько ей лет? Если под 50, то с трудом верится, простите.
05.01.17 18:39
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Marana VilniusЯ к лету похудела на 9 кг за 2 захода по 4 недели. Ничего не обвисло. Мне 49. Всё зависит не только от возраста, но и от наследственности. климата, образа жизни, питания (говоря о последнем, имею в виду не только калории, но то, чем питаетесь: одно дело на гречке сидеть, другое - на овощах, мясе и рыбе, на кожу офигенно влияет). Лолита, кстати, моих лет +/-. Если наследственность хорошая, то ничего не обвиснет, главное - резко не худеть. Этим и обмен веществ замедляется, т.к. резкая потеря веса возможна практически только при почти что голодании.
05.01.17 18:50
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смотря какая кожа, если толстая, то последствия похудания не будут такими критическими
06.01.17 01:08
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