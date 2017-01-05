Лолита отказалась от пластики

Певица Лолита Милявская не из тех, кто находится в погоне за вечной молодостью. Но и принимать старение звезда не спешит. Артистка старается поддерживать форму и ведет борьбу с морщинами. Благо сейчас вариантов для омоложения достаточно много.

В январе многие из нас принимают решение следить за здоровьем и красотой. А Милявская уже расписала свой график с учетом необходимости проведения омолаживающих процедур. Как пишет Starhit, артистка обратилась к одному из известных московских специалистов с просьбой о проведении лазерной шлифовки кожи лица.

«Подобную процедуру я уже делала семь лет назад. <...> И вот решилась снова, планово, - рассказала Лолита. - По работе я постоянно меняю часовые пояса, недосыпаю, гримируюсь, от этого кожа устает, быстрее стареет...»

«Лазерная шлифовка лица проходит под общим наркозом, длится около часа: во время нее полностью снимается верхний слой дермы. Для достижения эффекта достаточно одного сеанса. После процедуры долгое время лицо восстанавливается, поэтому не рекомендуется выходить на улицу от недели до трех, необходимо будет пройти еще ряд процедур. Я выбрала период, когда у меня не запланированы концерты, гастроли. Пластику, кстати, делать не собираюсь – доктор сказал, что у меня прекрасная наследственность и очень тонкая кожа, поэтому мне это пока не нужно».

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Источник фото: Globallookpress.com