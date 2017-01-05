Бузова снова очарована футболистом

Теперь она свободная женщина и не желает тратить время зря. Новый год Ольга Бузова встретила в новом статусе, но, похоже, звезда не намерена долго наслаждаться гордым одиночеством. Ведущая уже посматривает на мужчин и открыто восхищается некоторыми особо интересными парнями.

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30 декабря Бузова и полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Тарасов завершили развод. А на днях Ольга оставила несколько смайлов в аккаунте Габи - полузащитника испанского клуба «Атлетико Мадрид» Габриэля Фернандеса.

По мнению светских обозревателей, таким образом Бузова не только выразила восхищение, но и прозрачно намекнула на свою готовность вновь попробовать наладить личную жизнь.

А тем временем в своем Instagram ведущая сообщила, что уже вернулась к работе. «Отдохнули, и приступаю к работе. Планы на этот год - грандиозные». Ранее Бузова поддержала новогоднюю резолюцию одной из своих приятельниц: «В новом году я хочу... Сохранить то, что имею... Получить то, о чем мечтаю... И вычеркнуть тех, в ком ошиблась... Спасибо 2016 за встречу с тобой».

Напомним, незадолго до развода Ольга признала, что слишком активно выставляла свою жизнь напоказ: «Я настоящая. И когда я люблю, то люблю на весь мир. Наверное, в этом и была моя ошибка, потому что что-то нужно оставлять для себя. Если честно, то мне хочется, чтобы в моей жизни был человек, который, наоборот, будет меня прятать от всех и оберегать. Я этого желаю всем женщинам. Найти настоящего защитника, не полузащитника».

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