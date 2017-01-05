Бузова снова очарована футболистом
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Теперь она свободная женщина и не желает тратить время зря. Новый год Ольга Бузова встретила в новом статусе, но, похоже, звезда не намерена долго наслаждаться гордым одиночеством. Ведущая уже посматривает на мужчин и открыто восхищается некоторыми особо интересными парнями.
30 декабря Бузова и полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Тарасов завершили развод. А на днях Ольга оставила несколько смайлов в аккаунте Габи - полузащитника испанского клуба «Атлетико Мадрид» Габриэля Фернандеса.
По мнению светских обозревателей, таким образом Бузова не только выразила восхищение, но и прозрачно намекнула на свою готовность вновь попробовать наладить личную жизнь.
А тем временем в своем Instagram ведущая сообщила, что уже вернулась к работе. «Отдохнули, и приступаю к работе. Планы на этот год - грандиозные». Ранее Бузова поддержала новогоднюю резолюцию одной из своих приятельниц: «В новом году я хочу... Сохранить то, что имею... Получить то, о чем мечтаю... И вычеркнуть тех, в ком ошиблась... Спасибо 2016 за встречу с тобой».
Напомним, незадолго до развода Ольга признала, что слишком активно выставляла свою жизнь напоказ: «Я настоящая. И когда я люблю, то люблю на весь мир. Наверное, в этом и была моя ошибка, потому что что-то нужно оставлять для себя. Если честно, то мне хочется, чтобы в моей жизни был человек, который, наоборот, будет меня прятать от всех и оберегать. Я этого желаю всем женщинам. Найти настоящего защитника, не полузащитника».
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Обсуждение 4
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Баба ВаляЛет пять назад на Клео такой махач был, щепки летали, девы ей такой разнос устраивали)) Сейчас все тихо, и не комментирует почти никто. Деньги у нее есть, помнится Собчак говорила , что за Дом 2 ей платят 15 000$ в месяц, а так она никто, конечно. Только объективно могу сказать одно— внешность подорожала(ну с такими-то деньгами), а речь так и осталась на уровне ПТУ-шницы.
05.01.17 22:48
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VsМожно! когда в лентах столько флуда ни о ком и ни о чем , это ооочень надоедает.
05.01.17 22:18
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Marana VilniusБлин, пыталась просто игнорировать новости о Бузовой: для меня она никто и звать никак. Дом-2 я не смотрю, поёт она хуже чем плохо (на Клео, кстати, посмотрела), всё остальное - тоже, видимо, делает, как поёт. Хотя что она делает ещё, мне лично непонятно. Если я захочу узнать, что она пишет и кого лайкает в инстаграме, я зайду и посмотрю. Не думаю, что на КЛЕО у неё много поклонников - не тот формат. Зачем засорять страницу сообщениями, которые никому не интересны? Ладно ещё изредка, кому надо, посмотрит, кому нет- нет. Но тут про неё прямо каждая пятая статья. Задолбали с ней, честно
05.01.17 16:58