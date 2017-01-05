 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Бузова снова очарована футболистом


0 0

Теперь она свободная женщина и не желает тратить время зря. Новый год Ольга Бузова встретила в новом статусе, но, похоже, звезда не намерена долго наслаждаться гордым одиночеством. Ведущая уже посматривает на мужчин и открыто восхищается некоторыми особо интересными парнями.

30 декабря Бузова и полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Тарасов завершили развод. А на днях Ольга оставила несколько смайлов в аккаунте Габи - полузащитника испанского клуба «Атлетико Мадрид» Габриэля Фернандеса.

По мнению светских обозревателей, таким образом Бузова не только выразила восхищение, но и прозрачно намекнула на свою готовность вновь попробовать наладить личную жизнь.

А тем временем в своем Instagram ведущая сообщила, что уже вернулась к работе. «Отдохнули, и приступаю к работе. Планы на этот год - грандиозные». Ранее Бузова поддержала новогоднюю резолюцию одной из своих приятельниц: «В новом году я хочу... Сохранить то, что имею... Получить то, о чем мечтаю... И вычеркнуть тех, в ком ошиблась... Спасибо 2016 за встречу с тобой».

Напомним, незадолго до развода Ольга признала, что слишком активно выставляла свою жизнь напоказ: «Я настоящая. И когда я люблю, то люблю на весь мир. Наверное, в этом и была моя ошибка, потому что что-то нужно оставлять для себя. Если честно, то мне хочется, чтобы в моей жизни был человек, который, наоборот, будет меня прятать от всех и оберегать. Я этого желаю всем женщинам. Найти настоящего защитника, не полузащитника».

Ранее мы писали:

Родные Бузовой обвиняют Тарасова в эгоизме. Почему разрушился брак звездной пары.

Бузова совершила «Прорыв года».  Ведущая получила почетную награду.

2016 год: Самые яркие личности и громкие скандалы. Вспомним, чем нас удивляли, шокировали, радовали и раздражали звезды. 



0 Не нравится 0 Нравится 05.01.2017 Теги: Ольга Бузова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 4  

Оставить комментарий
  • Баба Валя
    Лет пять назад на Клео такой махач был, щепки летали, девы ей такой разнос устраивали)) Сейчас все тихо, и не комментирует почти никто. Деньги у нее есть, помнится Собчак говорила , что за Дом 2 ей платят 15 000$ в месяц, а так она никто, конечно. Только объективно могу сказать одно— внешность подорожала(ну с такими-то деньгами), а речь так и осталась на уровне ПТУ-шницы.
    		 05.01.17 22:48
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Vs
    Можно! когда в лентах столько флуда ни о ком и ни о чем , это ооочень надоедает.
    		 05.01.17 22:18
         
    3
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Marana Vilnius
    Блин, пыталась просто игнорировать новости о Бузовой: для меня она никто и звать никак. Дом-2 я не смотрю, поёт она хуже чем плохо (на Клео, кстати, посмотрела), всё остальное - тоже, видимо, делает, как поёт. Хотя что она делает ещё, мне лично непонятно. Если я захочу узнать, что она пишет и кого лайкает в инстаграме, я зайду и посмотрю. Не думаю, что на КЛЕО у неё много поклонников - не тот формат. Зачем засорять страницу сообщениями, которые никому не интересны? Ладно ещё изредка, кому надо, посмотрит, кому нет- нет. Но тут про неё прямо каждая пятая статья. Задолбали с ней, честно
    		 05.01.17 16:58
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору