Собчак возвращается на телевидение

Ксения Собчак скоро станет кошмаром заботливых мам. В то время как большинство женщин в первые месяцы после рождения малыша стараются проводить как можно больше времени рядом с ребенком, звезда сознательно отказывается от декрета. Спустя несколько недель после родов Ксения вернулась к роли ведущей корпоративов. А теперь она снова на телеканале «Дождь».

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Накануне Ксения опубликовала селфи со съемочной студии. «С Пашей Лобковым выходим вновь вместе #дождь #бремяновостей», - написала звезда.

Как ни странно, но критических замечаний по поводу того, что Собчак следовало бы больше уделять внимания малышу, было не слишком много.

Напомним, ранее Ксения довольно четко объяснила, что вовсе не жаждет создать имидж гиперответственной мамы.

«Дорогие мои уполномоченные по правам моего ребенка, обращаюсь сейчас к читателям моего блога, объединенным условно групповым названием #ОхотникиНаКукушку, которые не устают писать мне посты в стиле #акакжемалыш и #ТыМать-Кукушка. Неужели вы думаете, что мне было бы тяжело за***ть всю ленту "инстаграма" вот такими вот фоточками с прогулок, мимишными фотографиями малыша, мужа и прочих домашних сладостей, как это делает огромное большинство родивших звезд в поисках "улучшения имиджа"? Я не стремлюсь вам нравиться, за это вы меня и любите, и ненавидите - тут уж кто как:))) Поэтому в своем блоге о моде и стиле жизни я делюсь только тем, чем считаю нужным. Не ища вашего одобрения или осуждения. И создавать "образ" того, что вы ждете - тоже не буду. Потому что это не образ - а моя реальная жизнь, и я ее берегу от посторонних. И вообще, вас столько, беспокоящихся за моего сына, хоть один бы, с***, денег на няню прислал!!!» - писала звезда.

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