Шейк раскрыла дату свадьбы

Наступивший 2017 год обещает быть в некотором роде переломным для топ-модели Ирины Шейк. Звезда готовится к рождению первенца и смене статуса. По некоторым данным, модель и ее возлюбленный, актер Брэдли Купер (Bradley Cooper), определились с датой свадьбы.

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Первенец пары появится на свет весной. А оформить отношения Ирина и Брэдли планируют в конце августа. Как пишет издание «7 Дней», об этом обмолвилась сама модель в интервью одному из американских СМИ.

Напомним, голливудский актер и российская модель начали встречаться весной прошлого года. В конце ноября Шейк недвусмысленно намекнула на свое интересное положение, продефилировав на шоу Victoria's Secret в тренче, прикрывающем живот. В середине декабря папарацци засняли модель с кольцом на том самом пальце. Украшение с массивным изумрудом и небольшими бриллиантами напоминает кольцо, подаренное принцем Уильямом (William) Кейт Миддлтон в честь помолвки.

По слухам, влюбленные уже определились с именем для малыша. Купер мечтает о дочери, но, разумеется, будет очень рад и сыну. Актер уговорил любимую назвать малыша в честь его покойного отца - Чарльз. Если родится девочка, то одним из ее имен станет Чарли.

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