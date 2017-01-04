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Джанет Джексон стала мамой


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Поздравляем певицу Джанет Джексон (Janet Jackson)! Звезда наконец стала мамой! Представитель артистки уже сделал официальное сообщение и назвал имя первенца знаменитости.

Как сообщается, малыш родился на днях. Причем роды у 50-летней знаменитости прошли без осложнений.

«Джанет Джексон и ее муж Виссам Аль Мана очень рады приветствовать их сына Иссу Аль Мана (Eissa Al Mana) на свет», - заявил представитель певицы, уточнив, что мама и ребенок чувствуют себя неплохо.

Стоит отметить, что Джанет, несмотря на возраст, вела весьма активный образ жизни во время беременности. Звезда редко появлялась на публике, но регулярно выходила на прогулки.

Напомним, в начале 2013 года Джанет вышла замуж за бизнесмена Виссама Аль Мана (Wissam Al Mana). В апреле 2016 Джексон отменила выступления в рамках своего турне Unbreakable, пояснив, что решила вплотную заняться вопросом планирования семьи. Фактически она подтвердила свое интересное положение в конце сентября, когда впервые появилась на публике в просторном наряде.

Кстати, по данным журнала Billboard, Джексон входит в список самых продаваемых за всю историю современной поп-музыки исполнителей.

Ранее мы писали:

Джанет Джексон отменила тур из-за ребенка. Звезда вплотную занялась детским вопросом. 

Песня дня. Возвращение Джанет Джексон. Певица презентовала новую песню No Sleep. 

Джанет Джексон сдружилась с Донателлой Версаче. Певица является большой поклонницей таланта итальянского дизайнера. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 2 Нравится 04.01.2017 Теги: Джанет Джексон

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