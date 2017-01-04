Джанет Джексон стала мамой
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Поздравляем певицу Джанет Джексон (Janet Jackson)! Звезда наконец стала мамой! Представитель артистки уже сделал официальное сообщение и назвал имя первенца знаменитости.
Как сообщается, малыш родился на днях. Причем роды у 50-летней знаменитости прошли без осложнений.
«Джанет Джексон и ее муж Виссам Аль Мана очень рады приветствовать их сына Иссу Аль Мана (Eissa Al Mana) на свет», - заявил представитель певицы, уточнив, что мама и ребенок чувствуют себя неплохо.
Стоит отметить, что Джанет, несмотря на возраст, вела весьма активный образ жизни во время беременности. Звезда редко появлялась на публике, но регулярно выходила на прогулки.
Напомним, в начале 2013 года Джанет вышла замуж за бизнесмена Виссама Аль Мана (Wissam Al Mana). В апреле 2016 Джексон отменила выступления в рамках своего турне Unbreakable, пояснив, что решила вплотную заняться вопросом планирования семьи. Фактически она подтвердила свое интересное положение в конце сентября, когда впервые появилась на публике в просторном наряде.
Кстати, по данным журнала Billboard, Джексон входит в список самых продаваемых за всю историю современной поп-музыки исполнителей.
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Источник фото: Globallookpress.com