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Фадеев назвал победителя шоу «Голос»


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В свое время он открыл немало талантов. И сейчас Максим Фадеев считает нужным обратить внимание публики на многообещающего артиста. По мнению продюсера, в пятом сезоне телешоу «Голос» самым лучшим стал Александр Панайотов.

Максим опубликовал в соцсетях фрагмент выступления Панайотова в финале и написал: «Конечно, на мой взгляд, этот парень - безусловный победитель «Голоса»! Но остальное оставлю без комментария! А то опять обвинят меня в поднятии температуры в вулкане Yellowstone или в привязывании крокодила за хвост к пожарным гидрантам! А вы как думаете и почему?»

 

Многие подписчики сошлись с Фадеевым во мнении: «Ситуация с Сашей Панайотовым один в один как у Леонардо Ди Каприо с "Оскаром"», «Только он!!! Это было сразу понятно. Даже не обсуждается...», «Александр лучший! Обидно очень, что в нашей стране такой талантливый парень не нужен».

Но некоторые отметили, что Александр уже достаточно известен: «Он уже давно известен всем и в "Голосе" скорее сам себе доказывал, что он лучше всех. Зрители любят его и так и знают его способности», «У него уже был звездный час! Поэтому в этот раз звезды оказались не на его стороне. Все по справедливости». Напомним, в финале шоу победу одержала Дарья Антонюк.

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0 Не нравится 0 Нравится 04.01.2017 Теги: Максим Фадеев голос

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