Лопырева отпраздновала Новый год в Дубае

Модель и ведущая Виктория Лопырева последние несколько лет проводит новогодние каникулы в ОАЭ. И на этот раз красавица не стала изменять себе. Вместе с подругами Виктория отлично развлеклась на праздничной вечеринке в отеле Burj Al Arab, и, судя по записям в соцсетях, девушка очень довольна.







Лопырева опубликовала в соцсетях совместный снимок с приятельницами и написала: «Это был чудесный праздник и действительно потрясающая вечеринка! Спасибо нашим друзьям. Это было сказочно, я столько не улыбалась за весь год. И пусть 2017 год будет фантастическим для всех нас!»

Напомним, сейчас Виктория числится в списках завидных невест. Однако недавно красавица заявила, что уже нашла своего принца, но пока предпочитает не распространяться о своей личной жизни.

Дело в том, что горький опыт предыдущего разрыва с Федором Смоловым многому ее научил. «Мой предыдущий опыт показывает: лучше о своей личной жизни рассказывать как можно меньше. Так и поступаю», - поясняла ранее Лопырева.

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