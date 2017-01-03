 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Лопырева отпраздновала Новый год в Дубае


0 0

Модель и ведущая Виктория Лопырева последние несколько лет проводит новогодние каникулы в ОАЭ. И на этот раз красавица не стала изменять себе. Вместе с подругами Виктория отлично развлеклась на праздничной вечеринке в отеле Burj Al Arab, и, судя по записям в соцсетях, девушка очень довольна.

 
 
 

Лопырева опубликовала в соцсетях совместный снимок с приятельницами и написала: «Это был чудесный праздник и действительно потрясающая вечеринка! Спасибо нашим друзьям. Это было сказочно, я столько не улыбалась за весь год. И пусть 2017 год будет фантастическим для всех нас!»

Напомним, сейчас Виктория числится в списках завидных невест. Однако недавно красавица заявила, что уже нашла своего принца, но пока предпочитает не распространяться о своей личной жизни.

Дело в том, что горький опыт предыдущего разрыва с Федором Смоловым многому ее научил. «Мой предыдущий опыт показывает: лучше о своей личной жизни рассказывать как можно меньше. Так и поступаю», - поясняла ранее Лопырева.

Ранее мы писали:

Виктория Лопырева: «Любовь не спрашивает, хотим мы ее или нет». Звезда поделилась своей теорией отношений. 

Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.  

Виктория Лопырева последовала примеру Волочковой. Ведущая развлеклась на Мальдивах.


0 Не нравится 0 Нравится 03.01.2017 Теги: виктория лопырева новый год

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору