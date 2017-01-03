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Гагарина обмолвилась об интересном положении


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Второй месяц поклонники певицы Полины Гагариной обсуждают слухи о беременности звезды. Сама артистка сплетни до недавнего не опровергала, но и не подтверждала. Но на днях Дмитрий Нагиев все же вынудил певицу сделать намек.

На недавнем финале проекта «Голос» Нагиев заметил, что Гагарина сейчас словно «Фрекен Бок» шоу. Артистка, последнее время появляющаяся на публике преимущественно в свободных платьях, заметила, что действительно «стала шире». В итоге светские обозреватели сделали вывод  - Полина действительно готовится к пополнению.

Напомним, в конце ноября представители артистки заявили по поводу беременности: «Полина продолжает работу в обыкновенном режиме, в соответствии с запланированным и утвержденным ранее графиком. За достоверными новостями, связанными с певицей, рекомендуем обращаться исключительно к официальным источникам – это сайт Gagarina.com, официальные аккаунты в социальных сетях, а также представители Полины Гагариной, чьи контакты указаны на всех перечисленных ресурсах. Подобные публикации в прессе вызывают напрасный ажиотаж, причиняют дискомфорт и неудобства. Благодарим за внимание и надеемся на понимание со стороны партнеров и СМИ».

Тем временем в новогоднюю ночь Полина написала в соцсетях, что с наступившим годом у нее связаны большие надежды. «Интуитивно кажется, что 2017- ый будет очень хорошим! Дай нам Бог всем здоровья и волшебства!»

Ранее мы писали:

Полина Гагарина мечтает о дочке. Звезда воспитывает сына. 

Песня дня. Маскарад Полины Гагариной. Видеоклип на песню «Я не буду». 

Полина Гагарина: «Единственное, что умею - петь и выступать». Артистка предпочитает не обсуждать политику. 

 



0 Не нравится 0 Нравится 03.01.2017 Теги: Полина Гагарина

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