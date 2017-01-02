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Собчак не устает демонстрировать роскошное декольте


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Ксения Собчак начала 2017 год на самой позитивной ноте. Накануне звезда опубликовала праздничные селфи и сообщила, что старается не упускать интересные моменты. Собчак не нарадуется, глядя на свою фигуру, и не прочь похвастаться красотой.

«Сегодня, лежа помятой пионервожатой, особенно приятно повспоминать, как выглядел вчера. Ну и плюс, может, это единственный новый год с таким декольте, надо ловить момент!!!» - написала Собчак, опубликовав снимок в роскошном вечернем платье.

Поклонники оценили красоту звезды: «Счастье украшает женщину. Ксюша из кактуса превратилась в розу. Красивая, но иногда все-таки колючая. Как говорится, осталась самой собой», «Секси», «Декольте - украшение нового года. С наступившим вас, Ксения!!!», «Все-таки как прекрасны кормящие мамочки!!!»

Кстати, 31 декабря Ксения подвела итоги и пришла к выводу, что в 2016 году ей повезло. «Этот год был прекрасным для меня, несмотря на всеобщий пи***ц. Бокал мой в уходящем году пуст, но жизнь полна:) ! А может, и не "несмотря на" :) Такой уж я человек... А следующий вообще мой, год Красного Петуха, так что держитесь!»

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Ксения Собчак похвасталась изяществом. Звезда не раз говорила, что не понимает стремления худощавых девушек обзавестись роскошным бюстом. 

 



1 Не нравится 1 Нравится 02.01.2017 Теги: Ксения Собчак

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