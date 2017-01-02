Платон Шепелев вышел на лед

Как известно, в здоровом теле - здоровый дух. Дмитрий Шепелев об этом не забывает даже в первый день нового года. Вчера шоумен вместе с сыном отправился на каток, и они отлично провели время.

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«Спортивное первое января», - написал Дмитрий, опубликовав фото с Платоном на катке. Похоже, мальчик, которому пошел четвертый год, встал на коньки впервые. На снимке видно, как крепко держит Платона заботливый папа.

Подписчики Дмитрия похвалили и поздравили. «С Новым годом, ребята! Вам сил, терпения и счастья! Страна за Вас!», «Пока все ели салат с майонезом, Дима делал физру», «Вот это начало Нового года!»

Ранее Шепелев рассказывал, что у Платона весьма насыщенный график: английская школа, детсад, гимнастика, бассейн, лепка, уроки музыки. «Это моя главная обязанность, моя главная любовь и мой долг – наш сын. Поэтому все мое время посвящено ему», - подчеркивает Дмитрий.

По словам шоумена, мальчик знает о маме, но пока не знает о том, что она ушла. «Он знает ее голос, знает ее вкусовые пристрастия, ее любимые песни, места... Мы часто говорим с Платоном о Жанне, я хочу, чтобы он так же, как и я, чувствовал ее присутствие рядом. Он ещё маленький, и о смерти мы поговорим с ним позже...»

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