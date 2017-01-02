 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Платон Шепелев вышел на лед


2 0

Как известно, в здоровом теле - здоровый дух. Дмитрий Шепелев об этом не забывает даже в первый день нового года. Вчера шоумен вместе с сыном отправился на каток, и они отлично провели время.

«Спортивное первое января», - написал Дмитрий, опубликовав фото с Платоном на катке. Похоже, мальчик, которому пошел четвертый год, встал на коньки впервые. На снимке видно, как крепко держит Платона заботливый папа.

Подписчики Дмитрия похвалили и поздравили. «С Новым годом, ребята! Вам сил, терпения и счастья! Страна за Вас!», «Пока все ели салат с майонезом, Дима делал физру», «Вот это начало Нового года!»

Ранее Шепелев рассказывал, что у Платона весьма насыщенный график: английская школа, детсад, гимнастика, бассейн, лепка, уроки музыки. «Это моя главная обязанность, моя главная любовь и мой долг – наш сын. Поэтому все мое время посвящено ему», - подчеркивает Дмитрий.

По словам шоумена, мальчик знает о маме, но пока не знает о том, что она ушла. «Он знает ее голос, знает ее вкусовые пристрастия, ее любимые песни, места... Мы часто говорим с Платоном о Жанне, я хочу, чтобы он так же, как и я, чувствовал ее присутствие рядом. Он ещё маленький, и о смерти мы поговорим с ним позже...»

Ранее мы писали:

Дмитрий Шепелев написал книгу о Жанне Фриске. В ней телеведущий откровенно рассказал свою историю любви и борьбы с болезнью жены.  

Дмитрий Шепелев возвращается к светской жизни. Шоумен замечен на одной из звездных пати.

Аслан Ахмадов устроил сюрприз для поклонников Фриске. Фотограф представил роскошные снимки Жанны.



0 Не нравится 2 Нравится 02.01.2017 Теги: Дмитрий Шепелев

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору