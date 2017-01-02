Новая песня Аллы Пугачевой

2017 год обещает быть весьма насыщенным для Аллы Пугачевой. Примадонна, по слухам, планирует вернуться к концертной деятельности и отправиться с гастрольным туром по стране. Причем Алла Борисовна намерена порадовать поклонников новыми песнями. В прошлом году дива уже представила несколько композиций, а в новогоднюю ночь презентовала романтичную песню под символичным названием «Вдвоем».

Алла Борисовна вместе с супругом Максимом Галкиным выступила в качестве конферансье на телешоу «Новогодняя ночь» на Первом канале. Как и полагается мегазвезде, Пугачева приготовила подарок - новую песню. Композиция «Вдвоем» очень понравилась поклонникам, и теперь публика ждет еще один сюрприз.

Как стало известно, в новогоднем выпуске шоу «МаксимМаксим», которое выйдет в эфир Первого канала сегодня, 2 января, Примадонна выступила соведущей супруга. А в финале шоу Пугачева поздравит телезрителей новой песней.

Также в выпуске можно будет увидеть и послушать Филиппа Киркорова с актуальной музыкальной жалобой на Дидье Маруани, Елену Ваенгу и Интарса Бусулиса с премьерой песни, Тимура Родригеза с поздравлением не марсианском языке, Сосо Павлиашвили с нетривиальными тостами, Кристину Орбакайте, Любовь Успенскую и других.

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