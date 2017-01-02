Вячеслав Манучаров в третий раз стал отцом

Вячеслав Манучаров получил самый потрясающий подарок на Новый год. Любимая женщина подарила актеру сына. Для артиста малыш стал третьим наследником. О пополнении Вячеслав лично сообщил публике, опубликовав в соцсетях снимок ножек малыша.

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«У меня родился сын», - написал актер. Имя ребенка, информацию о росте и весе Манучаров пока предпочитает не сообщать.

Фото опубликовано Вячеслав Манучаров (@manucharov) Янв 1 2017 в 12:52 PST

Как уточняют СМИ, у Вячеслава растут две дочери - Арина и Нина.

Ранее актер рассказывал о том, что планирует отмечать новогодние праздники всю неделю. «Я происхожу из старомосковской семьи, которая уже на протяжении 100 лет, вне зависимости от происходящих в стране событий, отмечает этот праздник в кругу родных! У нас даже сохранились новогодние фотографии времен революции 1917 года и Великой Отечественной войны, на которых наши родственники стоят вокруг елки. Этот год не станет исключением – мы соберемся нашей большой семьей в загородном доме и будем праздновать целую неделю! А поскольку мои друзья для меня как члены семьи, двери моей дачи для них всегда открыты. Думаю, что кто-то из них заглянет к нам в гости в зимние каникулы».

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