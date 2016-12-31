Ольга Бузова загадала желание под Новый год
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Телеведущая Ольга Бузова начинает новую главу в жизни. Теперь она свободная девушка и строит грандиозные планы. Звезда настолько вдохновилась успехом своей дебютной песни «Под звуки поцелуев», что теперь подумывает о большом сольном концерте. А что?
Накануне Бузова завершила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Но в своем Instagram девушка предпочитает писать не об этом.
Ольга опубликовала видео с записи новогоднего шоу ТНТ и написала: «Спасибо Вам за этот год. За Вашу поддержку и любовь. Мы старались для вас. Надеюсь, вам нравится наш Новогодний концерт. Обещаю в следующем году записать новую песню, а может, и не одну. А пока ловите #подзвукипоцелуев. Кстати, как насчёт большого сольного концерта? А что? Мои мечты всегда сбываются».
Кстати, Тарасов в соцсетях также предпочитает не обсуждать свой развод. Однако некоторые поклонники уже поздравили спортсмена с вновь обретенной свободой: «Новый год - новая жизнь», «Все-таки развелись. В Новый год - новая жизнь. Дай Бог тебе здоровья, терпения во всем и пусть будущий год принесет тебе любовь на всю твою жизнь», «Димон красавчик! Молодец, что развелись».
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