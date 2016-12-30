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Ольга Бузова: «Разводиться бегала, Дед Мороз»


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Сегодня Ольга Бузова станет свободной девушкой. 30 декабря в Мещанском загсе Москвы брак ведущей с футболистом Дмитрием Тарасовым будет расторгнут. Ольга болезненно переживала разрыв и была чуть ли не на грани депрессии. Но девушка справилась и сейчас даже шутит о своем неудачном браке.

На новогоднем шоу ТНТ Ксения Бородина и Ольга Бузова исполнили знаменитую композицию «Песня Деда Мороза и Снегурочки». Ксения предстала в образе Деда Мороза, а роль Снегурочки досталась Ольге.

Девушки слегка изменили текст песни - и получилось забавно. «Расскажи-ка Бузова, как дела? Расскажи-ка Оленька, с кем была?» - спрашивает Бородина. «Разводиться бегала, Дед Мороз, пролила немало я горьких слез», - отвечает Бузова.

Ольга опубликовала видеозапись в своем блоге, и подписчики оценили юмор ведущей. «Умеете зажечь, девчонки!!! Хорошая пара ведущих!!! Отлично друг друга дополняете!!! С Новым годом и с разводом!!!», «Девочки - умницы! Смотрю - и настроение поднимается!», «Молодцы. Прикольно придумали)))».

Напомним, ранее Бузова заявила, что не намерена обсуждать детали развода с Тарасовым.

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Ольга Бузова: «Была и буду счастлива». Ведущая дала откровенное интервью. 

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0 Не нравится 0 Нравится 30.12.2016 Теги: Ольга Бузова

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