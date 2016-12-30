Нетребко отпраздновала годовщину свадьбы

Год назад оперная дива Анна Нетребко стала замужней дамой. И с тех пор звезда по-настоящему счастлива. Вчера Анна вместе с супругом Юсифом Эйвазовым отметила первую годовщину со дня свадьбы. Праздничный ужин пара устроила в одном из ресторанов Вены.

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На свой праздник артисты пригласили близких друзей и родных. При этом сами счастливые супруги начали поздравлять друг друга с раннего утра.

Анна опубликовала свадебную фотографию и написала: «Год назад мы сказали друг другу «да»! Этот год пролетел, как один прекрасный светлый миг. Люблю тебя!» - подписала снимок звезда. «Один год, одна жизнь, одна вселенная. Это ты. Также как и 3 года назад, когда мы познакомились. Также как и ровно год назад, когда мы сказали друг другу «да»! Люблю тебя всем своим сердцем!» - написал в соцсетях Юсиф.

Видео опубликовано Yusif Eyvazov. Private Page (@yusif_eyvazov_private) Дек 29 2016 в 10:49 PST

Кстати, в начале года стало известно, что перед свадьбой пара подписала брачный контракт. На этом настоял Эйвазов.

«Дело в том, что когда мы с Аней только начали встречаться, а потом и объявили о свадьбе, очень многие люди начали подозревать меня в каких-то корыстных побуждениях, - пояснял тенор. - Но как только я стал всем говорить, что у нас будет брачный контракт, в котором черным по белому написано, что я не претендую ни на какие Анины деньги, подозрения тут же исчезли. И мы сразу поняли, что это было правильное решение».

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