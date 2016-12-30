 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Лиза Арзамасова обратилась к Деду Морозу


0 0

Даже самые отчаянные реалисты в глубине души верят в сказку. И это прекрасно! А что же говорить о людях творческих. Актриса Лиза Арзамасова, например, верит в Деда Мороза и пишет ему письма.

В этом году Арзамасова отметила 21-летие, но ритуал написания послания зимнему волшебнику сохранила. В своем новом письме актриса попросила чудо. Обыкновенное чудо.

«Дорогой Дед Мороз... Помнишь меня? Прости, давно тебе не писала - заработалась, повзрослела. Весь год я старалась вести себя хорошо, помогала маме, мыла посуду, старалась никого не обижать. У меня не всегда получалось быть хорошей девочкой, но я работаю над собой. Хотела, как в детстве, попросить у тебя нормальный материальный подарок, но не смогла придумать — какой? Наверное, всё, что мне хотелось бы получить, мне подарят мои близкие. Возможно, не в этом году, но потом, в другие годы обязательно. А если не подарят, то я сама себе подарю то, о чем мечтаю. А если не получится, значит, «оно» и не нужно было... Подари мне, пожалуйста, в новом году какое-нибудь чудо. Настоящее. Чтобы накрыло с головой от радости, восторга, неожиданности и воплощения приятно-невероятного. Очень хочется...»

Стоит отметить, что письмо Деду Морозу - своеобразная психотерапия для взрослых. Составляя послание, мы определяем важные для себя моменты, настраиваемся на определенные действия. Время написать письмо еще есть. Напишете свое послание?

Ранее мы писали:

Валерий Леонтьев встретит Новый год в глуши. Артист предпочитает отмечать праздник с семьей. 

Довлатова объяснила, как сохранить фигуру на праздниках. Алла поделилась рекомендациями диетолога. 

Вера Брежнева ошалела. Звезда сходит с ума в предпраздничной суматохе. 

 



0 Не нравится 0 Нравится 30.12.2016 Теги: Лиза Арзамасова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору