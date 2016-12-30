Лиза Арзамасова обратилась к Деду Морозу

Даже самые отчаянные реалисты в глубине души верят в сказку. И это прекрасно! А что же говорить о людях творческих. Актриса Лиза Арзамасова, например, верит в Деда Мороза и пишет ему письма.

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В этом году Арзамасова отметила 21-летие, но ритуал написания послания зимнему волшебнику сохранила. В своем новом письме актриса попросила чудо. Обыкновенное чудо.

«Дорогой Дед Мороз... Помнишь меня? Прости, давно тебе не писала - заработалась, повзрослела. Весь год я старалась вести себя хорошо, помогала маме, мыла посуду, старалась никого не обижать. У меня не всегда получалось быть хорошей девочкой, но я работаю над собой. Хотела, как в детстве, попросить у тебя нормальный материальный подарок, но не смогла придумать — какой? Наверное, всё, что мне хотелось бы получить, мне подарят мои близкие. Возможно, не в этом году, но потом, в другие годы обязательно. А если не подарят, то я сама себе подарю то, о чем мечтаю. А если не получится, значит, «оно» и не нужно было... Подари мне, пожалуйста, в новом году какое-нибудь чудо. Настоящее. Чтобы накрыло с головой от радости, восторга, неожиданности и воплощения приятно-невероятного. Очень хочется...»

Стоит отметить, что письмо Деду Морозу - своеобразная психотерапия для взрослых. Составляя послание, мы определяем важные для себя моменты, настраиваемся на определенные действия. Время написать письмо еще есть. Напишете свое послание?

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