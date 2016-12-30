Киркоров восстанавливает нервную систему

Уходящий 2016 год оказался сложным для многих. И Филипп Киркоров не исключение. У артиста в этом году был очень плотный гастрольный график, а в ноябре произошел крупный скандал. Так что сейчас Филиппу Бедросовичу просто необходим тайм-аут.

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Последние дни перед праздником Киркоров выступает на корпоративах, а в первые же дни января покинет Россию. «Со всей семьей мы поедем за океан на полтора месяца, чтобы привести свою нервную систему в порядок», - рассказал артист журналистам.

Как напоминают СМИ, в этом году Филипп Бедросович объездил почти всю страну с эффектным шоу «Я», побывал с концертами в ближнем и дальнем зарубежье.

А в конце ноября с Киркоровым случился громкий скандал - французский музыкант Дидье Маруани обвинил Филиппа в плагиате и потребовал компенсацию. Российский артист претензии не принял, обвинил музыканта в вымогательстве и обратился в полицию. Маруани и его адвокат были арестованы, но позже отпущены. Позже Маруани заявил, что готовит еще один иск - за клевету. Но, похоже, Киркоров не слишком сильно переживает по этому поводу.

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