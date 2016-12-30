 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Киркоров восстанавливает нервную систему


0 0

Уходящий 2016 год оказался сложным для многих. И Филипп Киркоров не исключение. У артиста в этом году был очень плотный гастрольный график, а в ноябре произошел крупный скандал. Так что сейчас Филиппу Бедросовичу просто необходим тайм-аут.

Последние дни перед праздником Киркоров выступает на корпоративах, а в первые же дни января покинет Россию. «Со всей семьей мы поедем за океан на полтора месяца, чтобы привести свою нервную систему в порядок», - рассказал артист журналистам.

Как напоминают СМИ, в этом году Филипп Бедросович объездил почти всю страну с эффектным шоу «Я», побывал с концертами в ближнем и дальнем зарубежье.

А в конце ноября с Киркоровым случился громкий скандал - французский музыкант Дидье Маруани обвинил Филиппа в плагиате и потребовал компенсацию. Российский артист претензии не принял, обвинил музыканта в вымогательстве и обратился в полицию. Маруани и его адвокат были арестованы, но позже отпущены. Позже Маруани заявил, что готовит еще один иск - за клевету. Но, похоже, Киркоров не слишком сильно переживает по этому поводу.

Ранее мы писали:

2016 год: Самые яркие личности и громкие скандалы. Вспомним, чем нас удивляли, шокировали, радовали и раздражали звезды.

Киркоров спелся с группой «Дискотека Авария». Артисты представили забавный трек.

Киркоров стал звездой GQ. Фото поп-короля украсило обложку издания.



0 Не нравится 0 Нравится 30.12.2016 Теги: Филипп Киркоров

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору