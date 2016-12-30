Синди Кроуфорд показала красоту

Ей пошел шестой десяток. Но супермодель Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) все еще великолепна. Синди стала звездой зимнего выпуска журнала New Beauty, и, судя по фотографиям, камера все так же «любит» манекенщицу.







В феврале Синди отметила 50-летие. Но она остается в прекрасной форме и не прочь при случае напомнить, что возраст - всего лишь цифра. Кроуфорд позировала фотографу Рувену Афанадору (Ruven Afanador) и опубликовала в Instagram один из эффектных снимков и видео фотосъемки.

Видео опубликовано Cindy Crawford (@cindycrawford) Дек 27 2016 в 8:03 PST

Секрет красоты модели: «регулярные упражнения, здоровое питание и тщательная забота о коже». «Женщины оказались под давлением, когда речь идет о возрасте, - рассуждает звезда. - Но на самом деле, возраст - это поиск, а не цифра. Я не нуждаюсь в замечаниях в соцсетях, в которых мне указывают, что я не выгляжу на 20 лет. Я это знаю. Да, это трудно, но когда вы в центре внимания общественности, приходится работать над собой».

В начале года Синди переполошила журналистов, заявив об уходе на пенсию. «Я уверена, что еще буду сниматься около 10 лет, но уже не в качестве модели», — сказала звезда в интервью журналу Rhapsody. Но позже Кроуфорд пояснила, что ее неправильно поняли. Она действительно намерена сконцентрироваться преимущественно на собственном бизнесе и семье, но пока не приняла окончательного решения об уходе. «Так я подшучиваю над своей семьей каждый год. Но каждый раз передо мной появляются все новые возможности, которые вдохновляют меня».

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