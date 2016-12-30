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Синди Кроуфорд показала красоту


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Ей пошел шестой десяток. Но супермодель Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) все еще великолепна. Синди стала звездой зимнего выпуска журнала New Beauty, и, судя по фотографиям, камера все так же «любит» манекенщицу.

 
 
 

В феврале Синди отметила 50-летие. Но она остается в прекрасной форме и не прочь при случае напомнить, что возраст - всего лишь цифра. Кроуфорд позировала фотографу Рувену Афанадору (Ruven Afanador) и опубликовала в Instagram один из эффектных снимков и видео фотосъемки.

Секрет красоты модели: «регулярные упражнения, здоровое питание и тщательная забота о коже». «Женщины оказались под давлением, когда речь идет о возрасте, - рассуждает звезда. - Но на самом деле, возраст - это поиск, а не цифра. Я не нуждаюсь в замечаниях в соцсетях, в которых мне указывают, что я не выгляжу на 20 лет. Я это знаю. Да, это трудно, но когда вы в центре внимания общественности, приходится работать над собой».

В начале года Синди переполошила журналистов, заявив об уходе на пенсию. «Я уверена, что еще буду сниматься около 10 лет, но уже не в качестве модели», — сказала звезда в интервью журналу Rhapsody. Но позже Кроуфорд пояснила, что ее неправильно поняли. Она действительно намерена сконцентрироваться преимущественно на собственном бизнесе и семье, но пока не приняла окончательного решения об уходе. «Так я подшучиваю над своей семьей каждый год. Но каждый раз передо мной появляются все новые возможности, которые вдохновляют меня».

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0 Не нравится 0 Нравится 30.12.2016 Теги: Синди Кроуфорд

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