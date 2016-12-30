Анна Седокова оказалась не готова к беременности

Певица Анна Седокова - девушка весьма деятельная. Она активно работает в студии и над собственной модной линией, а еще воспитывает двух дочерей. И по слухам, Анна решилась стать мамой в третий раз.

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В некоторых СМИ появилась информация об интересном положении Седоковой. Якобы артистка находится на пятом месяце беременности. Отец ребенка - некий влиятельный мужчина, который помогает Анне в бизнесе и заваливает подарками. С возлюбленным артистка познакомилась на церемонии вручения музыкальной премии в мае уходящего года.

Однако вскоре слухи были опровергнуты. «Анна не беременна, - заявил изданию Starhit директор певицы Кирилл. – И замуж она тоже не собирается. Очень удивлена появляющимся в СМИ слухам. Буквально на днях она едет отдыхать за границу, будет фотографироваться в купальнике – сразу станет понятно, что ни о какой беременности речи не идет».

Сама Седокова пишет в соцсетях о том, что у нее безумно плотный рабочий график и ей это очень нравится.

«Меня часто спрашивают, зачем ты так много работаешь? И откуда берёшь силы? Вчера еле заснула в 3, в 7 проснулась за 30 минут до будильника. Написала своему директору на производство по одному техническому вопросу, который не давал мне заснуть вчера - 7 утра, Оля не спит))). Написала своему директору - 7.30, Кирилл не спит, в зал идёт. Начальник безопасности уже в дороге, дизайнер, швеи, конструктор уже выезжают в офис, фотосет уже готовится... Люди, которые тебя окружают - вот секрет твоего постоянного движения! Если они горят, не спят, маньячат вместе с тобой - все выйдет. Если они не дают тебе уснуть вечером своими планами на будущее, не убегают пораньше - вас ждёт успех!»

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