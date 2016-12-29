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Скончалась мать Кэрри Фишер


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2016 год никак не закончится... Ушла из жизни актриса Дебби Рейнольдс (Debbie Reynolds), мать покойной звезды Кэрри Фишер (Carrie Fisher). Рейнольдс ушла на следующий день после смерти дочери. Вчера у 84-летней женщины произошел инсульт.

Как сообщается, в среду, 28 декабря, Рейнольдс вместе с сыном Тоддом Фишером занималась организацией похорон дочери. Днем ей стало плохо, и женщина была экстренно госпитализирована. Медики диагностировали у Дебби инсульт, в результате которого актриса скоропостижно скончалась.

Как напоминают СМИ, Рейнольдс известна широкой публике по роли в фильме «Поющие под дождем». Она также сыграла в картинах «Непотопляемая Молли Браун», «Поющая монахиня» и «Развод по-американски».

Напомним, Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», во вторник скончалась от остановки сердца. В конце прошлой недели 60-летняя актриса почувствовала недомогание во время перелета в Лос-Анджелес и была срочно госпитализирована по приземлении самолета. По данным СМИ, Фишер так и не пришла в сознание после госпитализации. В какой-то момент родственники актрисы раздумывали над предложением отключить ее от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

Ранее мы писали:

Скончалась Кэрри Фишер. Прощай, принцесса Лея. 

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 29.12.2016 Теги: Дебби Рейнольдс

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