Скончалась мать Кэрри Фишер

2016 год никак не закончится... Ушла из жизни актриса Дебби Рейнольдс (Debbie Reynolds), мать покойной звезды Кэрри Фишер (Carrie Fisher). Рейнольдс ушла на следующий день после смерти дочери. Вчера у 84-летней женщины произошел инсульт.

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Как сообщается, в среду, 28 декабря, Рейнольдс вместе с сыном Тоддом Фишером занималась организацией похорон дочери. Днем ей стало плохо, и женщина была экстренно госпитализирована. Медики диагностировали у Дебби инсульт, в результате которого актриса скоропостижно скончалась.

Как напоминают СМИ, Рейнольдс известна широкой публике по роли в фильме «Поющие под дождем». Она также сыграла в картинах «Непотопляемая Молли Браун», «Поющая монахиня» и «Развод по-американски».

Напомним, Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», во вторник скончалась от остановки сердца. В конце прошлой недели 60-летняя актриса почувствовала недомогание во время перелета в Лос-Анджелес и была срочно госпитализирована по приземлении самолета. По данным СМИ, Фишер так и не пришла в сознание после госпитализации. В какой-то момент родственники актрисы раздумывали над предложением отключить ее от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

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Источник фото: Globallookpress.com