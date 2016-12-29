Ольга Бузова: «Нужно разбираться со всем самому»

Телеведущая Ольга Бузова серьезно повысила свой рейтинг популярности в уходящем году. 2016 стал для девушки периодом серьезных испытаний, но она все выдержала. Более того, ведущая проанализировала свои достижения и промахи и даже поделилась выводами.

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30 декабря состоится развод Ольги с футболистом Дмитрием Тарасовым. Разрыв ведущая переносила мучительно, но справилась. Девушка выпустила песню, ставшую хитом, количество ее подписчиков в соцсетях увеличилось на порядок.

Но главное, что поняла Бузова в этом году, это то, что надеяться следует преимущественно на себя.

«Этот год научил меня, как чинить собственное сердце, как собирать себя по частям заново, как справляться без людей, про которых ты думал, что они будут в твоей жизни долго-долго, – написала девушка в Instagram. – Этот год научил меня, что никто по-настоящему не с тобой, что нужно разбираться со всем самому. Никто не поставит тебя обратно на ноги, кроме тебя самого».

Подписчики девушку поддержали и пожелали ей дальнейших успехов в наступающем 2017 году. А вы согласны с выводами ведущей?

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