В конце декабря в Москве состоится впечатляющая премьера

Звезды мирового фигурного катания во главе с Евгением Плющенко представят УНИКАЛЬНОЕ ЛЕДОВОЕ ШОУ – сказку для всей семьи с элементами волшебства и голографическими технологиями – «Щелкунчик».

Давно привыкшие к масштабным постановкам организаторы в этом году обещают превзойти самих себя: «Мы сотрудничаем с лучшими фигуристами и ледовыми акробатами планеты, – рассказывает продюсер проекта Яна Рудковская. – Дивной красоты костюмы для нас делает Ирина Лукьянова, за хореографию, помимо Жени, отвечают талантливейшие Эмануэль Сандю и Никита Михайлов. Может, это прозвучит нескромно, но я уверена, что наш «Щелкунчик» станет одним из самых зрелищных новогодних спектаклей, которые вы только можете увидеть!»

«Впервые в истории подобных шоу используется технология real time, при которой разрешение и скорость изображения гораздо выше, чем в традиционных методах покадровой визуализации. Мы построим настоящую «паутину» по периметру сцены, которая позволит создать настоящую объемную многоуровневую картинку», - уточнили организаторы. ДА УЖ, ДЕЙСТВО ПОЛУЧИТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАВОРАЖИВАЮЩИМ И ЛЕГЕНДАРНЫМ!

«Сегодняшних детей и подростков сложно, но все-таки можно удивить визуальными эффектами, – со знанием дела заявляет Евгений Плющенко. – Это шоу я создавал именно с позиции ребенка – пытался поставить себя на его место и понять, ради чего мне захотелось бы отложить планшет с Angry Birds».



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