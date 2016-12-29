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В конце декабря в Москве состоится впечатляющая премьера


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Звезды мирового фигурного катания во главе с Евгением Плющенко представят УНИКАЛЬНОЕ ЛЕДОВОЕ ШОУ – сказку для всей семьи с элементами волшебства и голографическими технологиями – «Щелкунчик».

Давно привыкшие к масштабным постановкам организаторы в этом году обещают превзойти самих себя: «Мы сотрудничаем с лучшими фигуристами и ледовыми акробатами планеты, – рассказывает продюсер проекта Яна Рудковская. – Дивной красоты костюмы для нас делает Ирина Лукьянова,  за хореографию, помимо Жени, отвечают талантливейшие Эмануэль Сандю и Никита Михайлов. Может, это прозвучит нескромно, но я уверена, что наш «Щелкунчик» станет одним из самых зрелищных новогодних спектаклей, которые вы только можете увидеть!»

В конце декабря в Москве состоится волнующая и впечатляющая премьера

«Впервые в истории подобных шоу используется технология real time, при которой разрешение и скорость изображения гораздо выше, чем в традиционных методах покадровой визуализации. Мы построим настоящую «паутину» по периметру сцены, которая позволит создать настоящую объемную многоуровневую картинку», - уточнили организаторы. ДА УЖ, ДЕЙСТВО ПОЛУЧИТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  ЗАВОРАЖИВАЮЩИМ И ЛЕГЕНДАРНЫМ!

«Сегодняшних детей и подростков сложно, но все-таки можно удивить визуальными эффектами, – со знанием дела заявляет Евгений Плющенко. – Это шоу я создавал именно с позиции ребенка – пытался поставить себя на его место и понять, ради чего мне захотелось бы отложить планшет с Angry Birds».


Публикуется на правах рекламы

 



0 Не нравится 0 Нравится 29.12.2016 Теги: новый год Щелкунчик Плющенко

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