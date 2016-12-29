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Брэд Питт провел Рождество с детьми


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Голливудский актер Брэд Питт (Brad Pitt) сейчас переживает не самый простой период. После разрыва с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie) он редко видится с детьми и сильно переживает по этому поводу. Но на Рождество случилось чудо - Брэд смог повидаться с ребятами и вручить им подарки.

Неделя перед Рождеством была для актера мучительной. Он обратился с просьбой к Джоли и детскому психотерапевту, наблюдающему за детьми, встретиться на праздник с ребятами. По слухам, с ответом тянули до последнего. И все же Питт получил разрешение.

«В какой-то момент Брэд действительно повидался с детьми для праздничного обмена подарками», – рассказал инсайдер US Magazine. По словам другого источника, Джоли организовала праздничную встречу, на которой также присутствовал психотерапевт. Утверждается, что Питт раздал детям подарки и это было душевно.

Напомним, ранее Джоли обвинила Питта в жестоком обращении с детьми. Сотрудники ФБР и представители Департамента по защите прав детей провели расследование, но серьезных нарушений не обнаружили. Сейчас актеру разрешено общаться с ребятами один раз в неделю.

Ранее мы писали:

Брэд Питт хочет больше общаться с детьми. Но семейный психолог пока не позволяет.​

Брэду Питту необходим психотерапевт. Актер не смог сдержать слез при встрече с детьми. 

Брэд Питт советуется с Джоном Войтом. Анджелине Джоли это не нравится. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 29.12.2016 Теги: Брэд Питт

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