Брэд Питт провел Рождество с детьми

Голливудский актер Брэд Питт (Brad Pitt) сейчас переживает не самый простой период. После разрыва с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie) он редко видится с детьми и сильно переживает по этому поводу. Но на Рождество случилось чудо - Брэд смог повидаться с ребятами и вручить им подарки.

Неделя перед Рождеством была для актера мучительной. Он обратился с просьбой к Джоли и детскому психотерапевту, наблюдающему за детьми, встретиться на праздник с ребятами. По слухам, с ответом тянули до последнего. И все же Питт получил разрешение.

«В какой-то момент Брэд действительно повидался с детьми для праздничного обмена подарками», – рассказал инсайдер US Magazine. По словам другого источника, Джоли организовала праздничную встречу, на которой также присутствовал психотерапевт. Утверждается, что Питт раздал детям подарки и это было душевно.

Напомним, ранее Джоли обвинила Питта в жестоком обращении с детьми. Сотрудники ФБР и представители Департамента по защите прав детей провели расследование, но серьезных нарушений не обнаружили. Сейчас актеру разрешено общаться с ребятами один раз в неделю.

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Источник фото: Globallookpress.com