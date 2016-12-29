Алина Кабаева подвела итоги года

В последние дни 2016 года мы все старательно подводим итоги. Звезда художественной гимнастики и председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева не исключение. Алина рассказала о главных радостях и разочарованиях. И как нетрудно догадаться, в основном все связано с Олимпийскими играми.

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Как поведала олимпийская чемпионка, она внимательно следила за успехами наших спортсменов в Рио. Алина даже планировала отправиться в Бразилию - поддержать сборную, но из-за плотного рабочего графика не получилось.

Главным разочарованием Кабаевой стало отстранение российских легкоатлетов от участия в Играх. Больше всего Алина переживала за Елену Исинбаеву. «Елена Исинбаева имела полное право красиво завершить свою спортивную карьеру. И была готова к этому. То, что ей не дали выступить на Олимпиаде, – это не просто несправедливость, это полный беспредел! Запрещать чистым с точки зрения допинга спортсменам выступать на соревнованиях только потому, что в составе сборной есть те, кто был уличен в приеме запрещенных препаратов, – это, знаете, за пределами добра, зла и здравого смысла. Это самое настоящее варварство», – подчеркнула звезда.

Алина также рассказала, что очень любит Новый год и считает, что этот праздник - прекрасная возможность заняться самосовершенствованием.

«Конечно, я люблю этот праздник! И Рождество, которое приходит за ним, и старый Новый год, который отмечают только в нашей стране, – я обожаю все новогодние праздники. Они всегда связаны с надеждой на то, что следующий год будет лучше, счастливее и радостнее. Что произойдут какие-то хорошие события! Что планы, отложенные или неуспевшие осуществиться, обязательно будут реализованы в новом году. Новый год – это, наверно, единственный праздник, который одновременно празднует весь мир, вся наша планета. От этого праздника всегда исходит какая-то невероятно добрая энергия – все друг друга поздравляют, делают сюрпризы, дарят подарки. Новый год дарит нам шанс изменить свою жизнь, сделать ее глубже, интереснее и радостнее для окружающих нас людей. И в новогоднюю ночь мы все верим, что у нас это получится!»

«Новый год дарит нам шанс изменить свою жизнь, сделать ее глубже, интереснее и радостнее для окружающих нас людей».

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