Стас Михайлов рассказал, как встретит Новый год

Артист не оставит многочисленных поклонниц. Немногие российские звезды могут позволить себе встречать Новый год в кругу семьи. И король шансона Стас Михайлов не исключение. Предстоящую новогоднюю ночь звезда проведет на сцене. Но близкие будут рядом.

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Михайлов давно не встречал праздник в узком семейном кругу. Но он не жалуется. «Мне повезло, что я встретил женщину, с которой мы смотрим в одну сторону. Если я и выступаю в новогоднюю ночь, то хочу, чтобы семья в этот момент была со мной - если это в Москве. И в этом году все удачно сложилось: я буду петь, но близкие будут рядом», - рассказал артист.

По словам Стаса, для него самые желанные подарки - стихи и рисунки детей. «С годами начинаешь понимать, что не подарок ценен, а внимание. Мне вообще приятнее дарить подарки, чем получать. Нужно стараться делать людей счастливыми. Быть может, тогда вокруг нас будет меньше зависти. Хочется, чтобы женщины были счастливы. А мужчины чтобы ощущали теплоту и любовь своих жен», - рассуждает звезда в интервью «Комсомольской правде».

Певец пожелал всем здоровья, добра, тепла, любви и стабильности в новом году.

«Как принято говорить, все плохое мы оставляем в старом году. Думаю, испытания нам даны, чтобы мы могли отличить хорошее от плохого. Потому что если все время будет сладко, вряд ли ты сможешь понять, что такое счастье».

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Источник фото: Globallookpress.com