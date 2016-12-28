Обсуждение колумнистки Божены Рынски продолжается. Написав жесткое замечание о погибших в авиакатастрофе журналистах НТВ, дама спровоцировала скандал. Теперь активисты требуют лишить Божену гражданства, поступило обращение в прокуратуру. К дискуссии подключилась и Ксения Собчак.

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Звезда написала колонку для издания Snob, в которой выразила свое мнение о скандале. «Я уже почти не удивилась, когда главным событием вчерашнего траурного дня внезапно стало обсуждение постов Божены Рынской, со всеми полагающимися в таких случаях проклятиями, плевками и театральными пощечинами», – пишет Собчак.

По мнению Ксении, Божена сознательно спровоцировала лавину негатива в свою сторону. «Каждый раз, когда вы пишете в соцсетях «Будь ты проклята!», в сердце Божены расцветает еще одна фиалка».

При этом звезда признается, что в некотором роде понимает Рынску. «Такая страсть к эпатажу мне вполне понятна, поскольку я и сама отдала ей дань лет этак в двадцать. Есть ощущение недолюбленности, недооцененности? Ну что ж, тогда я оденусь в костюм какашки и испорчу вам праздник. Ах, это поминки? Да какая разница».

А каково ваше мнение?

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